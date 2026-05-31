Apple will im Herbst angeblich neue Versionen des Apple TV 4K und des HomePod mini auf den Markt bringen. Das berichtet zumindest Mark Gurman in der jüngsten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters.

Die Hardware wartet auf die neue Siri

Beide Geräte sind den Gerüchten zufolge schon seit dem vergangenen Jahr fertig. Dass sie trotzdem noch nicht erschienen sind, liegt laut Gurman an der Software. Apple wollte die neue Hardware gemeinsam mit den Apple Intelligence-Funktionen und der persönlicheren Siri herausbringen. Die Software verzögerte sich jedoch über viele Monate hinweg. Inzwischen ist sie nach mehreren Verschiebungen für den Herbst eingeplant.

Von der Hardwareseite aus geht es beim Apple TV 4K und dem HomePod mini vor allem um neue Chips. Welcher Chip in welches Gerät kommt, schreibt Gurman nicht. In der Branche wird aber davon ausgegangen, dass das Apple TV 4K vom A15 auf den A17 Pro wechselt und der HomePod mini vom S5 auf den S9. Der Unterschied ist dabei mehr als ein reiner Leistungssprung. Der A17 Pro reicht aus, um Apples KI-Modelle direkt auf dem Gerät auszuführen. Der S9 schafft das nicht. Neue Apple Intelligence-Funktionen auf dem HomePod mini dürften deshalb über die Cloud laufen.

Während das Gehäuse des neuen Apple TV 4K dem aktuellen Modell sehr ähnlich sein soll, könnte es immerhin eine neue Siri Remote geben. Wobei Gurman bei der Fernbedienung nicht weiß, ob es sich nur um interne Änderungen oder auch um ein neues Äußeres handelt. Er schreibt: