Einmal pro Monat blicken wir auf die Neuheiten von Disney+. Wir nähern uns dem Monatsende und von daher informieren wir euch darüber, welche Highlights der Juni 2026 mit sich bringt. Unter Disney+ bietet der Video-Streaming-Dienst Inhalt folgender Marken an: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX und ESPN.
Bevor wir auf die einzelnen Highlights und Neustarts blicken, haben wir vorab noch eine Info für euch. Ab heute können alle Disney+ Abonnenten den beliebten Disney Channel direkt im Streaming-Service erleben – ohne zusätzliche Kosten.
Disney+: Neustarts
1. Juni
Doctor on the Edge – Staffel 1 (OV/UT) (Hulu)
2. Juni
Not Suitable for Work – Staffel 1 (Hulu)
3. Juni
Will Trent – Staffel 4 (Hulu)
5. Juni
Hannah Berner: None of my Business (OV/UT) (Hulu)
8. Juni
Alice & Steve – Staffel 1 (Hulu)
National Geographics „Best of the World mit Antoni Porowski” – Staffel 1 (National Geographic)
9. Juni
Toy Story 5: A Special Look (Pixar)
10. Juni
Dragon Striker – Staffel 1 (Disney)
12. Juni
Micky+ Kurzgeschichten: Micky+ Bluey (Disney)
Marvels „Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde“ – Staffel 1 (neue Episoden) (Marvel)
16. Juni
A Spark into a Flame: Hamilton & Hip Hop (OV/UT)
17. Juni
Never Change! (OV/UT) (Hulu)
King & Prince: Unser Treffen in LA – Staffel 1 (OV/UT) (Disney)
Bob’s Burgers – Staffel 16 (Disney)
24. Juni
Behind the Attraction – Staffel 3 (Disney)
Avatar: Fire and Ash (Disney)
Disney+: Neue Katalog-Titel
1. Juni
Dante’s Peak
Maria Stuart, Königin von Schottland
10. Juni
- Minnie Toons: Das Haustier-Hotel – Staffel 1 (neue Episoden) (Disney)
12. Juni
- Naruto – Staffel 1
19. Juni
- Dragonball Super – Broly
- Dragonball Super – Super Hero
- My Hero Academia – Staffel 1-2
