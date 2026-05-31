Disney+: Das ist neu im Juni 2026

| 11:55 Uhr |

Einmal pro Monat blicken wir auf die Neuheiten von Disney+. Wir nähern uns dem Monatsende und von daher informieren wir euch darüber, welche Highlights der Juni 2026 mit sich bringt. Unter Disney+ bietet der Video-Streaming-Dienst Inhalt folgender Marken an: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX und ESPN.

Bevor wir auf die einzelnen Highlights und Neustarts blicken, haben wir vorab noch eine Info für euch. Ab heute können alle Disney+ Abonnenten den beliebten Disney Channel direkt im Streaming-Service erleben – ohne zusätzliche Kosten.

Disney+: Neustarts

1. Juni

Doctor on the Edge – Staffel 1 (OV/UT) (Hulu)

2. Juni

Not Suitable for Work – Staffel 1 (Hulu)

3. Juni

Will Trent – Staffel 4 (Hulu)

5. Juni

Hannah Berner: None of my Business (OV/UT) (Hulu)

8. Juni

Alice & Steve – Staffel 1 (Hulu)

National Geographics „Best of the World mit Antoni Porowski” – Staffel 1 (National Geographic)

9. Juni

Toy Story 5: A Special Look (Pixar)

10. Juni

Dragon Striker – Staffel 1 (Disney)

12. Juni

Micky+ Kurzgeschichten: Micky+ Bluey (Disney)

Marvels „Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde“ – Staffel 1 (neue Episoden) (Marvel)

16. Juni

A Spark into a Flame: Hamilton & Hip Hop (OV/UT)

17. Juni

Never Change! (OV/UT) (Hulu)

King & Prince: Unser Treffen in LA – Staffel 1 (OV/UT) (Disney)

Bob’s Burgers – Staffel 16 (Disney)

24. Juni

Behind the Attraction – Staffel 3 (Disney)

Avatar: Fire and Ash (Disney)

Disney+: Neue Katalog-Titel

1. Juni

Dante’s Peak

Maria Stuart, Königin von Schottland

10. Juni

  • Minnie Toons: Das Haustier-Hotel – Staffel 1 (neue Episoden) (Disney)

12. Juni

  • Naruto – Staffel 1

19. Juni

  • Dragonball Super – Broly
  • Dragonball Super – Super Hero
  • My Hero Academia – Staffel 1-2

