In wenigen Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft und zahlreiche Spieler reisen aktuell in die Trainingslager ihrer Nationalmannschaften, so auch der spanische Superstar Lamine Yamal. Bei seiner Anreise trug der Fußballer bislang unbekannte Beats Over-Ear-Kopfhörer.

Lamine Yamal teasert neue Beats Over-Ear-Kopfhörer an

Erst vor wenigen Tagen haben wir euch auf einen Eintrag in der Datenbank der US-amerikanischen Kommunikationsbehörde FCC aufmerksam gemacht. Dort tauchten unbekannte Apple Kopfhörer auf, bei denen zunächst nicht klar war, ob es sich um Apple- oder Beats-Kopfhörer handelt. Nun erhalten wir offenbar die Antwort.

Auf Instagram hat Lamine Yamal mehrere Fotos und einen Videoclip veröffentlicht, die in bei der Ankunft im Trainingslager der spanischen Nationalmannschaft mit neuen pinken Beats-Kopfhörer zeigen.

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Weiter Details zu den Kopfhörern sind bislang nicht bekannt. Ist es ein komplett neues Modell oder ein Nachfolgemodell eines bestehenden Beats-Produkts? Optisch unterscheiden sich die neuen Kopfhörern zu den bisherigen Beats Studio Pro oder Beats Solo 4 deutlich. So sind beispielsweise die Bügel eher röhrenförmig und nicht flach. Auch die Ohrmuschel ist offenbar deutlich flacher als bei den Beats Studio Pro oder Beats Solo 4. Von daher gehen wir eher davon aus, dass es sich um ein neues Modell anstatt eine zweite Generation eines bisherigen Kopfhörers handelt.

Die Vorgehensweise passt zu Beats-Ankündigungen in der Vergangenheit. Zunächst sieht man Sportler oder Influencer mit den neuen Kopfhörern und kurz darauf werden die neuen Kopfhörer offiziell angekündigt.