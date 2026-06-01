Der Sommer ist im vollen Gange und die Pools in den Garten dürften bei den deutlich gestiegen Temperaturen stärker frequentiert werden, als es noch vor ein paar Wochen der Fall war. Die zum Teil heißen Temperaturen laden förmlich ein, ins kühle Nass zu springen. Poolbesitzer werden allerdings wissen, dass ein Pool nicht nur Vorteile bietet, sondern auch etwas Arbeit mit sich bringt. Es sammeln sich sowohl auf der Wasseroberfläche als auch am Boden Fremdkörper an. Diese sollten zeitnah beseitigt werden, damit die Wasserqualität nicht zu stark leidet. Hier stehen sicherlich unterschiedliche Optionen zur Verfügung.

Eine der komfortabelsten Optionen ist sicherlich der der Einsatz sogenannter Poolroboter oder Roboter-Skimmer. Nachdem wir zuletzt das High-End-Modell von Aiper Aiper Scuba X1 Pro Max getestet haben, haben wir uns nun mit dem neuen Aiper EcoSurfer S2 beschäftigt. Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Roboter-Skimmer mit Solarmodul, der im 24/7 Dauerbetrieb die Oberfläche eures Pools säubern kann. Dabei setzt der Hersteller unter anderm auf einen 150 μm ultrafeiner Filter und DebrisGuard. Auch ein einstellbarer Chlorspender ist mit an Bord. Aber immer der Reihe nach.

Kurzurteil: Der EcoSurfer S2 ist ein durchdachtes, nahezu wartungsfreies Poolzubehör für alle, die keine Lust mehr auf tägliches Abkeschern haben. Solartechnik, großes Filtervolumen und smarte App überzeugen – der Preis von aktuell 379 Euro ist ambitioniert, aber gerechtfertigt, da euch das Gerät viel Zeit spart und der Erfolg sichtbar ist.

Was ist der Aiper EcoSurfer S2?

Poolbesitzer kennen das Ritual: Morgens aufstehen, Teleskopstange schnappen, Blätter und Insekten von der Wasseroberfläche fischen. Der Aiper EcoSurfer S2 soll damit Schluss machen. Das Gerät ist ein kabelloser, solarbetriebener Oberflächenroboter, der eigenständig über den Pool fährt, Schmutz einsaugt und sich durch das integrierte Solarmodul automatisch wieder auflädt. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Wir haben den Aiper EcoSurfer S2 getestet.

Design und Verarbeitung

Beim Auspacken hinterlässt der Roboter-Skimmer direkt einen hochwertigen Eindruck. Der EcoSurfer S2 kommt in einer gut gepolsterten Box und fühlt sich eher nach Consumer-Elektronik als nach Poolzubehör an. Mit Maßen von 54 × 41,4 × 20 cm und einem Gewicht von rund 5,7 kg ist er kompakt genug, um ihn problemlos ins Wasser zu lassen und wieder herauszuheben. Das dunkle Gehäuse aus UV-resistentem Kunststoff wirkt robust und passt optisch dezent in jede Poolumgebung. Aiper gibt eine IPX8-Schutzklasse und eine Garantie von 24 Monaten an.

AIPER EcoSurfer S2 Solar Pool Skimmer Roboter, Poolroboter Akku mit App-Steuerung... 24/7 Automatische Pool Oberflächenreinigung: Bei ausreichender Sonneneinstrahlung ermöglicht die...

Effiziente Reinigung – 150 µm Feinfilter: Dieser pool oberflächenskimmer entfernt Blätter...

Technik und Ausstattung

Das Herzstück ist die Kombination aus einem 24-Watt-Solarpanel und einem 5.200-mAh-Akku. Laut Hersteller liefert eine volle Ladung über 35 Stunden Betriebszeit.Über das mitgelieferte 12,6-V-Netzteil erreicht ihr in vier bis sechs Stunden eine unterbrechungsfreie Reinigung von rund 16 Stunden. Solange die Sonne scheint, muss man sich darum kaum Gedanken machen: Die proprietäre SolarSeeker-Technologie lädt den Roboter automatisch wieder auf. Hier muss man ehrlicherweise sagen, dass die Solarmodule nicht verschüttet sein dürfen. Sonst wird das gerät nicht vollständig geladen, sondern die Akkulaufzeit ein Stück weiter verlängert. In unserem Fall war bei direkter Sonneneinstrahlung (in der Regel befindet sich ein Pool direkt in der Sonne) ein Dauerbetrieb problemlos möglich.

Zwei bürstenlose Antriebspropeller sorgen für Vorwärtsbewegung, zwei optische Sensoren für Hinderniserkennung. Der 150-Mikrometer-Filter ist mit 4 Litern Fassungsvermögen großzügig ausgelegt und hält Blätter, Insekten, Pollen und feine Schwebstoffe zurück. Praktisch: Der integrierte Chlorspender ermöglicht gleichzeitig eine dezente Wasseraufbereitung beim Reinigen. Den Chlorspender findet ihr an der Unterseite. Dort könnt ihr entweder Chlortabletten oder sogenannte Multitabs hinterlegen. Über einen Drehmechanismus stellt ihr ein, wie stark die Reinigungstabletten umspült werden sollen und entsprechen wieviel sie in den Pool angeben sollen.

Technische Details im Überblick

Abmessungen: 54 × 41,4 × 20 cm

Gewicht: 5,7 kg

Akkukapazität: 5.200 mAh

Betriebszeit: Bis zu 35 Stunden

Ladezeit (Netzteil): ca. 6 Stunden

Solarleistung: 24 Watt

Saugleistung: 6.600 GPH / 25.200 l/h

Filtervolumen: 4 Liter

Filterfeinheit: 150 µm

Schutzklasse: IPX8

Konnektivität: WLAN (App-Steuerung, OTA-Updates)

Garantie: 24 Monate

Im Alltag: Einfach rein und vergessen?

Die Einrichtung läuft in wenigen Minuten: Erstladung per Netzteil, Aiper-App installieren, per WLAN koppeln, ins Wasser setzen – fertig. Die App zeigt Akkustand und Reinigungsmodus und erlaubt Over-the-Air-Updates für zukünftige Verbesserungen. Uns wurde direkt bei der Inbetriebnahme ein Firmware-Update angezeigt, welches innerhalb weniger Minuten installiert wurde.

Im Dauerbetrieb hält der EcoSurfer S2, was er verspricht: Die Wasseroberfläche bleibt über den Tag hinweg spürbar sauberer. Das Fahrverhalten ist nicht streng systematisch. Vielmehr fährt der Roboter mehr oder weniger zufällig durch den Pool. Werden Hindernisse erkannt, werden diese umschifft oder das Gerät prallt leicht von diesen ab und er ändert die Richtung. Das klingt zunächst einmal ineffizient, funktioniert in der Praxis aber durchaus gut. Durch die Bewegung werden auch Schmutzpartikel in der Nähe der Beckenwand aufgewirbelt und angesaugt. Nach mehreren Stunden sieht die Oberfläche deutlich sauberer aus. Man darf allerdings nicht so naiv sein und glauben, dass der Pool nach dem Einsatz des EcoSurfer S2 klinisch sauber ist. Zum einen kommen auch während der Reinigung wieder neue Fremdpartikel in den Pool und zudem erwischt der Roboter nicht alle Blüten, kleine Fliegen oder was auch immer zu 100 Prozent. Nichtsdestotrotz kann sich das Ergebnis in jedem Fall sehen lassen. Zumal alles vollautomatisch funktioniert und der Nutzer keine Arbeit hat.

Der Filter des EcoSurfer S2 lässt sich schnell entnehmen und unter klarem Wasser schnell reinigen.

Randnotiz: Um zu verhindern, dass sich der Roboter-Skimmer in der Nähe möglicher Skimmereinlässe eures Pools verfängt, legt der Hersteller eine kleine Schaumstoff-Pool-Nudel bei, die im Einlass platziert wird. Dies ist sicherlich ein pragmatischer, wenn auch etwas provisorisch wirkender Ansatz. Für Pools mit Stufen oder flachen Bereichen sind zudem ausklappbare Anti-Steering-Bügel an der Unterseite vorhanden.

App und smarte Funktionen

Die Aiper-App ist funktional, aber nicht aufregend. Akkustand, Betriebsmodus (Normal/Randmodus) und einfache Steuerungsbefehle sind verfügbar. Detaillierte Reinigungsberichte oder Statistiken fehlen hingegen (werden vermutlich aber auch nicht wirklich bei dem Gerät benötigt). Wer Homekit- oder Google-Home-Integration erwartet, wird enttäuscht – der EcoSurfer S2 ist ein Insellösung im Aiper-Ökosystem. Die OTA-Update-Funktion ist hingegen ein klares Plus: Aiper kann Verhalten und Navigation nachträglich verbessern, ohne dass der Nutzer etwas tun muss.

Fazit

Der Aiper EcoSurfer S2 ist keine Revolution, aber eine gelungene Lösung für ein lästiges Alltagsproblem. Wer einen Außenpool mit regelmäßigem Laubeintrag oder starkem Pollenaufkommen etc. hat, wird das Gerät nach kurzer Eingewöhnungsphase nicht mehr missen wollen. Der Solarbetrieb mit SolarSeeker macht den Roboter-Skimmer tatsächlich weitgehend autonom – und das ist der entscheidende Unterschied zu günstigeren, kabelgebundenen Mitbewerbern. Kleinere Schwächen sind vorhanden, aber in unseren Augen kein Dealbreaker. Mit aktuell 379 Euro spielt der EcoSurfer S2 im Premium-Segment – für Poolbesitzer, die wirklich entspannen wollen, ist das Geld gut investiert.

Hinweis: Der Aiper EcoSurfer S2 kann einzeln und in Kombination mit einem weiteren Poolroboter eingesetzt werden. Laut Hersteller ist er die perfekte Ergänzung zum S1, V3 und X1.

AIPER EcoSurfer S2 Solar Pool Skimmer Roboter, Poolroboter Akku mit App-Steuerung... 24/7 Automatische Pool Oberflächenreinigung: Bei ausreichender Sonneneinstrahlung ermöglicht die...

Effiziente Reinigung – 150 µm Feinfilter: Dieser pool oberflächenskimmer entfernt Blätter...