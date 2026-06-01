Apple peilt für die Veröffentlichung seiner ersten smarten Brille inzwischen Ende 2027 an. Bloombergs Mark Gurman, der den Marktstart bislang für Anfang 2027 erwartet hatte, führt die Verschiebung auf Verzögerungen in der Entwicklung zurück.

Edles Design und hochwertige Materialien

Wie Gurman in seinem „Power On“-Newsletter erklärt, gilt die geplante Brille bei Apple-CEO Tim Cook als wichtigstes Vorhaben, das John Ternus bei der Übergabe des Chefpostens am 1. September mit gleicher Priorität weiterführen wird. Gurman schreibt zudem:

„Auf Apples Weg zum Giganten im Brillensektor gibt es einige Hindernisse. Ursprünglich war geplant, die smarte Brille mit dem Codenamen N50 Ende 2026 vorzustellen und Anfang 2027 auf den Markt zu bringen. Doch wie so oft bei großen neuen Apple-Produkten kam es zu Verzögerungen. Wie mir berichtet wurde, strebt das Unternehmen nun eine Markteinführung der Brille Ende nächsten Jahres an.“

Bei der Brille handelt es sich nicht um eine AR-Brille mit eingebautem Display. Stattdessen bietet sie integrierte Kameras, Mikrofone und Sensoren. Das Gerät soll Benachrichtigungen weitergeben, Fotos und Videos aufnehmen, Musik abspielen und KI-Funktionen wie eine erweiterte Siri und Visual Intelligence bieten. Für die meisten dieser Features ist ein verbundenes iPhone erforderlich. Langfristig will Apple mit der neuen Produktreihe auch Augmented-Reality-Funktionen bieten, was laut Gurman jedoch erst in einigen Jahren umgesetzt werden soll.

Zu den aktuell getesteten Designs gehören eine breite, eckige Fassung im Stil der Ray-Ban Wayfarer, eine schlankere, ebenfalls eckige Fassung, ähnlich der Brille von Apple-Chef Tim Cook, sowie zwei ovale beziehungsweise runde Varianten in unterschiedlicher Größe. Bei den Farben prüft Apple angeblich Schwarz, Ozeanblau und Hellbraun. Die Vorderkameras sollen in einem ovalen Muster angeordnet sein, umrahmt von Kontrollleuchten.

Als Material für die Brillenfassung ist Acetat vorgesehen, ein hochwertiger Kunststoff, der im Brillenbereich als robuste und edle Alternative zum günstigeren Plastik gilt. Mit diesem Material will sich Apple optisch von Konkurrenten wie der Ray-Ban Meta-Brille abgrenzen.