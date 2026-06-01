Ab sofort steht die finale Version von iOS 26.5.1 auf den Apple Servern bereit und kann von allen Nutzern heruntergeladen und installiert werden. Es handelt sich hierbei um ein reines Bugfix-Update.
iOS 26.5.1 ist da
Es zeichnete sich bereits vor ein paar Tagen ab, dass Apple nach iOS 26.5 ein Bugfix-Update auf iOS 26.5.1 nachschieben wird. Genau dieses steht ab sofort bereit. Die Installation erfolgt in klassischer Manier über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.
Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten. Apple hat ausschließlich Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. In den Release-Notes heißt es
Dieses Update korrigiert ein Problem, das bei einigen Nutzern dazu führen kann, dass bei iPhone Air- und iPhone 17-Modellen bei fast leerer Batterie das kabelgebundene Laden nicht mehr möglich ist.
Ab sofort steht die finale Version von iOS 26.5.1 auf den Apple Servern bereit und kann von allen Nutzern heruntergeladen und installiert werden.
Nein, nicht von allen…