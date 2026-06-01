Ab sofort steht die finale Version von iOS 26.5.1 auf den Apple Servern bereit und kann von allen Nutzern heruntergeladen und installiert werden. Es handelt sich hierbei um ein reines Bugfix-Update.

iOS 26.5.1 ist da

Es zeichnete sich bereits vor ein paar Tagen ab, dass Apple nach iOS 26.5 ein Bugfix-Update auf iOS 26.5.1 nachschieben wird. Genau dieses steht ab sofort bereit. Die Installation erfolgt in klassischer Manier über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten. Apple hat ausschließlich Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. In den Release-Notes heißt es