Apple hat heute macOS Tahoe 26.5.1 veröffentlicht. In den Versionshinweisen nennt Apple einen Fehler, der vor allem Mac-Nutzer in Unternehmen betraf.

Abschaltungen bei aktiven Inhaltsfiltern

Betroffen waren ausschließlich Rechner mit dem M5-Chip. Laut Apple konnten sich diese Geräte ohne Vorwarnung abschalten, sobald bestimmte Netzwerk-Erweiterungen zur Inhaltsfilterung aktiv waren. Solche Filter laufen meist in Firmennetzwerken, weshalb bei Privatanwendern der Fehler kaum aufgetreten ist. Apple schreibt in den Release-Notes:

„Dieses Update behebt ein Problem für Unternehmensanwender, bei dem sich Macs mit einem M5-Chip bei der Verwendung bestimmter Netzwerk-Erweiterungen zur Inhaltsfilterung unerwartet ausschalten konnten.“

Mit rund 2,14 GB fällt das Paket für einen so eng umrissenen Bugfix recht groß aus. Ihr findet das Update in den Systemeinstellungen unter „Softwareupdate“. Die Installation dauert danach nur wenige Minuten.

Den Nachfolger macOS 27 zeigt Apple am 8. Juni auf der Eröffnungs-Keynote der WWDC.