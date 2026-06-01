Exakt eine Woche trennt uns noch von der Apple Worldwide Developers Conference 2026. Am 08. Juni wird Apple die Entwicklerkonferenz mit einer Keynote eröffnen und einen ersten Ausblick auf Version 27 seiner Softwaresysteme geben. Im Vorfeld lenkt Apple den Fokus auf das Event und setzt nun auf den neuen Slogan „All systems glow“.

Apple bewirbt WWDC26

Bis dato trug die WWDC26 das Motto „“Coming bright up.“ (Im Deutschen: „Jetzt wird’s brillant.“) Ab sofort setzt Apple auf den Slogan „All systems glow“. Damit könnte Apple auf das große Siri-Upgrade abzielen. Sowohl eine eigene Siri-App als auch die neue Funktion „Suchen oder Fragen“ in der dynamischen Benutzeroberfläche des iPhones sollen Berichten zufolge ein dunkles Farbschema mit leuchtenden Elementen aufweisen, wie bereits letzte Woche durchgesickerte Bilder zeigten.

Neben dem neuen Slogan hat Apple ein neues Teaser-Video, eine Playlist sowie Wallpaper zur WWDC veröffentlicht. Die Hintergrundbilder sind für iPhone, iPad und Mac auf Apples Website verfügbar. Sie zeichnen sich durch ein dunkles Farbschema und ein leuchtendes Apple-Logo aus, was vermutlich auf das neue Siri-Design hindeutet. Auf Apple Music ist eine neue Playlist mit dem Titel „WWDC26 Hello“ verfügbar.

Für Entwickler hat Apple ein neues „Get Ready“-Video veröffentlicht, das Tipps zur optimalen Nutzung der WWDC bietet. Alle Inhalte und Ressourcen werden wie immer kostenlos zur Verfügung gestellt. Einige Entwickler sind vor Ort im Apple Park, andere werden die Konferenz online verfolgen.

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Die WWDC26 startet am 08. Juni 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Apple wir im Rahmen der Keynote einen Ausblick auf iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27, HomePod Software 27 und visionOS 27 geben.