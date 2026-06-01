In exakt einer Woche wird Apple im Rahmen seiner WWDC 2026 Keynote einen ersten Ausblick auf iOS 27 geben. Im Vorfeld der iOS 27 Ankündigung bringt Mark Gurman von Bloomberg nun die ersten Gerüchte zu iOS 28 in die Umlaufbahn.

iOS 28 soll ein größerer Schritt werden als iOS 27

Wir wir es gewohnt sind, hat Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg über das Wochenende die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser erklärt er, dass iOS 28 weitaus bedeutender sein wird als iOS 27. Konkrete Anhaltspunkte für seine Behauptung lieferte er allerdings nicht. Er schrieb

„Die Veröffentlichungen der ‚28‘-Reihe im nächsten Jahr zeichnen sich bereits jetzt als weitaus bedeutender ab als die Aktualisierungen der ‚27‘-Reihe.“

Er weißt lediglich zu berichten, dass iOS 28 den internen Codenamen „Bell“ trägt, während macOS 28 auf den Codenamen „Poppy“ hört. Sollte sich Apple tatsächlich dazu entscheiden, im kommenden Jahr ein Jubiläums-Modell zum 20. Geburtstag des iPhones auf den Markt zu bringen, wäre iOS 28 das erste Betriebssystem, das auf diesem Gerät läuft. Von daher könnte es im kommenden Jahr größere Systemanpassungen geben.

Gerüchten zufolge wird sich Apple mit iOS 27 auf ein großes Siri-Upgrade und neue Apple Intelligence Funktionen konzentrieren. Das Update soll unter anderem eine personalisiertere Version von Siri beinhalten. Zudem soll es eine eigene Siri-App geben, wie per Text oder Sprache, genau wie bei ChatGPT, genutzt werden kann. Zusätzlich wird iOS 27 voraussichtlich die Funktion „Suchen oder Fragen“ in die dynamische Insel integrieren.