Zunächst einmal wird Apple in der kommenden Woche neue iPhone-Software präsentieren (iOS 27), im Herbst wird neue iPhone-Hardware folgen. Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an einem faltbaren Smartphone namens iPhone Ultra arbeitet. Dieses Gerät soll trotz Produktionsschwierigkeiten über eine Dampfkammerkühlung verfügen und im September auf den Markt kommen.

iPhone Ultra: Apple setzt angeblich auf Dampfkammer-Kühlsystem

Leaker Fixed Focus Digital meldet sich auf Weibo zu Wort und berichtet, dass sich der Fertigungsprozess des iPhone Ultra schwierig gestalte. Er fügte hinzu, dass weiterhin alles auf einen Verkaufsstart im September hindeutet. Schon bald sollen weitere positive Nachrichten zu erwarten seien.

Interessanterweise spricht der Leaker davon, dass das iPhone Ultra, genau wie das iPhone 17 Pro, über ein Dampfkammer-Kühlsystem verfügt und seine Wärmeleistung „ziemlich beeindruckend“ sei, da Apple bei der Wärmeentwicklung „wirklich keine Kosten und Mühen gescheut“ habe. Dies ist das erste Mal, dass eine Dampfkammerkühlung mit dem faltbaren iPhone in Verbindung gebracht wird.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im Herbst dieses Jahres gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max das iPhone Ultra ankündigen wird. Das Gerät soll über ein 7,8 Zoll großes Innendisplay, ein 5,5 Zoll großes Außendisplay, den A20-Chip, das C2-Modem, Touch ID anstelle von Face ID und zwei Rückkameras verfügen. Der Preis soll jenseits der 2000 Dollar liegen. Im Laufe des heutigen Tages ist ein Dummy des iPhone Ultra aufgetaucht, der das Gerät in Weiß zeigen soll.