Seit mehreren Jahren wird Apple mit einem faltbaren Smartphone in Verbindung gebracht. Nun gibt es weitere Gerüchte rund um das sogenannte iPhone Fold, welches mittlerweile als iPhone Ultra gehandelt wird.

Kurz vor der WWDC 2026 (die eröffnende Keynote findet am 08. Juni 20126 statt) taucht ein Bild des iPhone Ultra auf. Der bekannte chinesische Leaker Ice Universe hat auf Weibo ein Foto veröffentlicht, das Apples erstes faltbares iPhone in Weiß zeigen soll. Das Gerät soll sich bereits in der frühen Massenproduktion befinden. Allerdings dürfte das hier gezeigte Modell eher ein Dummy statt eines echten Modells sein.

Weiß bislang die einzige bestätigte Farbe

Leaker Instant Digital hatte bereits im Februar „bestätigt“, dass Weiß die einzige bisher gesicherte Farboption für das iPhone Ultra sei. Als zweite Farbe wird einem Bericht von Macworld zufolge ein Indigo-Ton im Stil des Deep Blue des iPhone 17 Pro gehandelt. Auffällige oder lebendige Farben soll es nicht geben. Demnach würde Apple das Farbkonzept des Foldables bewusst klassisch halten.

Diese Vorgehensweise erinnert ein Stück weit an den Start des iPhone X im Jahr 2017, das ebenfalls nur in zwei Farben – Silber und Space Gray – erschien.

Das begrenzte Farbangebot könnte schlicht der erwarteten geringen Produktionsmenge geschuldet sein. Analyst Ming-Chi Kuo hatte gewarnt, dass Lieferengpässe die Verfügbarkeit des Foldables bis mindestens Ende 2026 einschränken könnten. Mehr Farboptionen würden die ohnehin komplexe Fertigung zusätzlich erschweren. Bei einem erwarteten Einstiegspreis von über 2.000 Dollar dürfte die Farbwahl für die meisten Käufer ohnehin eine untergeordnete Rolle spielen.

Das iPhone Ultra wird gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max für September 2026 erwartet.