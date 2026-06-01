Klarmobil WM-Aktion: 70GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl. (Kein Anschlusspreis)

| 15:45 Uhr | 0 Kommentare

Klarmobil springt auf den WM-Zug auf und bringt im Vorfeld der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft  ein neues Highlight-Portfolio an den Start. Der Top-Deal ist sicherlich die 70GB Allnet-Flat zum Preis von nur 9,99 Euro pro Monat. Reichen euch die 70GB nicht aus? So stehen noch zwei größere Tarife zur Auswahl.

Klarmobil WM-Aktion: 70GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl. (Kein Anschlusspreis)

Ab sofort und zeitlich befristet bietet Klarmobil eine 70GB Allnet-Flat zum Preis von nur 9,99 Euro pro Monat an den Start. Alle Tarife kommen mit Telefon-Flat, SMS-Flat, 5G, Top D-Netz und 0 Euro Anschlusspreis.

Übersicht

  • 70GB 5G-Datenvolumen
  • Bis zu 50MBit/s
  • Vodafone-Netz
  • Telefon-Flat
  • SMS-Flat
  • 9,99 Euro pro Monat
  • Kein Anschlusspreis

Sollten euch die 70GB nicht ausreichen, so bietet euch Klarmobil noch eine 100GB Allnet-Flat für 14,99 Euro pro Monat und eine 150GB Allnet-Flat für 19,99 Euro monatlich an.

>>> Hier geht es zur WM-Aktion von Klarmobil <<<

Kategorie: Apple

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