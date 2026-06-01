Klarmobil springt auf den WM-Zug auf und bringt im Vorfeld der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft ein neues Highlight-Portfolio an den Start. Der Top-Deal ist sicherlich die 70GB Allnet-Flat zum Preis von nur 9,99 Euro pro Monat. Reichen euch die 70GB nicht aus? So stehen noch zwei größere Tarife zur Auswahl.

Klarmobil WM-Aktion: 70GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl. (Kein Anschlusspreis)

Ab sofort und zeitlich befristet bietet Klarmobil eine 70GB Allnet-Flat zum Preis von nur 9,99 Euro pro Monat an den Start. Alle Tarife kommen mit Telefon-Flat, SMS-Flat, 5G, Top D-Netz und 0 Euro Anschlusspreis.

Übersicht

70GB 5G-Datenvolumen

Bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

9,99 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Sollten euch die 70GB nicht ausreichen, so bietet euch Klarmobil noch eine 100GB Allnet-Flat für 14,99 Euro pro Monat und eine 150GB Allnet-Flat für 19,99 Euro monatlich an.

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