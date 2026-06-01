Den klassischen MediaMarkt Online-Shop, in dem ihr Macs, iPads, iPhones und viele weitere Technik-Produkte kaufen könnt, kennt ihr sicherlich. Viele Nutzer kennen aber vermutlich nicht die MediaMarkt Tarifwelt. Dort findet ihr Smartphone-Tarife, Handys mit Vertrag, DSL & Internet, Strom & Gas sowie Pay-TV Angebote. Aktuell ist die MediaMarkt Tarifwelt besonders attraktiv. So erhaltet ihr zum Beispiel nicht nur beim iPhone 17 und iPhone 17 Pro (sowie weiteren Smartphones mit Tarif) bis zu 200 Euro Online-Bonus oder eine Prämie, auch bei den Strom- und Gasverträgen erhaltet bis zu 180 Euro Cashback und eine Prämie (Weber Grill „Go Anywhere“ oder Bierzapfanlage Beer Master für 1 Euro Zuzahlung).

iPhone 17 & 17 Pro: bis zu 200 Euro Cashback oder Bierzapfanlage Beer Master

Die MediaMarkt Tarifwelt hat derzeit und passend zur bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft ein paar Aktionen aufgelegt. Falls ihr derzeit Interesse an einem iPhone 17 oder iPhone 17 Pro habt, dann könnt ihr euch bis zu 200 Euro Cashback oder die Bierzapfanlage Beer Master sichern.

Entscheidet ihr euch beispielsweise für das iPhone 17 Pro mit 256GB Speicher und den Tarif „o2 Mobile Unlimited Max Aktion mit Smartphone 15“, so zahlt ihr einmalig für das Gerät nur 199 Euro. Monatlich werden 54,99 Euro fällig. Der Tarif beinhaltet unter anderem unbegrenztes Datenvolumen, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flart und EU-Roaming. Nach eurer Bestellung bekommt ihr euren persönlichen Prämiencode zusammen mit der Auftragsbestätigung. Diesen könnt ihr ganz einfach auf vorteile.mediamarkt.de einlösen und dort die Bierzapfanlage Beer Master auswählen. Die BeerMaster sorgt mit einstellbarem Druck und langlebiger Kühlung für echten Biergenuss bei jeder Party. Die Bierzapfanlage ist für handelsübliche 5-Liter-Fässer geeignet (bis zu 10 Tage frisch gekühlt). Ideal für entspannte Abende und Feiern.

Energie-Tarife: Cashback und Prämie (Weber Grill „Go oder Bierzapfanlage)

Bei der Durchsicht der Smartphone-Tarife sind uns auch die Energie-Tarife in der MediaMarkt Tarifwelt aufgefallen. Hier ist der Online-Store noch besser auf die bevorstehende FIFA WM eingestellt. Bei ausgewählten Energie-Tarifen wartet nicht nur Cashback auf euch, sondern auch eine Prämie . Einfach zu Ökostrom wechseln, sparen und Bonus mitnehmen – für Strom und Gas.

In der MediaMarkt Tarifwelt findet ihr mit wenig Aufwand günstige Strom- und Gasanbieter, die euch zu attraktiven Konditionen versorgen. Den Anbieter zu wechseln, ist leicht und senkt die monatliche Belastung spürbar.

Ihr findet auf dieser Webseite einen Strom- und Gas-Rechner, gebt dort euren Jahresverbrauch, eure Postleitzahl und den Ort an und klickt auf „Jetzt berechnen“. Im nächsten Schritt bekommt ihr unterschiedliche Angebote inkl. Prämien, Cashback und Gutscheinauswahl. Bei den Prämien stehen je nach Tarif die Bierzapfanlage Beer Master, der Weber Go Anywhere Holzkohle Grill eine MediaMarkt / Saturn Geschenkkarte sowie Cashback direkt aufs Konto zur Auswahl. Zusätzlich erhaltet ihr einen weiteren MediaMarkt Geschenk-Coupon. Am Besten ihr guckt euch die Tarife ganz unverbindlich an und prüft eure Optionen.