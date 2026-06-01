FRITZ! – ehemals AVM – hat bekannt gegeben, dass die neue FRITZ!Box 7630 ab sofort erhältlich ist. Das Gerät bietet Wi-Fi 7 am DSL-Anschluss, Theoretisch sind so drahtlose Geschwindigkeiten von bis zu 3,5GBit/s möglich. Im Vergleich zu älteren Modellen wie der FRITZ!Box 7490 oder 7590 ist die FRITZ!Box 7630 im Heimnetz deutlich schneller.

Neue FRITZ!Box 7630 ab sofort erhältlich: Wi-Fi 7 für den DSL-Anschluss

Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass die FRITZ!Box 7630 offiziell angekündigt. Nach dem Motto „Gut Ding will Weile haben“, ist die neue FRITZ!Box ab sofort im Handel erhältlich. Kostenpunkt? 299 Euro.

Neben schnellem Wi-Fi 7 bietet die FRITZ!BOX 7630 ein 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Port sowie drei Gigabit-LAN, eine integrierte DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone, Unterstützung vieler Smart-Home-Geräte und mehr.

Highlights

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

WLAN Mesh auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (2 x 2 Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

Einfache Einrichtung per MyFRITZ! auf Tablet und Smartphone

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

FRITZ ruft einen Listenpreis von 299 Euro auf, bei Media Markt ist der Router für 269 Euro gelistet.