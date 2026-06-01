Der Telekommunikationsanbieter Telefónica Deutschland, zu dem auch o2 gehört, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen das 2G-Netz in der zweiten Jahreshälfte 2028 abschaltet, da die Technologie an das Ende ihres Lebenszyklus gekommen ist.

o2 gibt 2G-Aus bis Ende 2028 bekannt

Vor mehr als 30 Jahren wurde die 2G-Technik (GSM) vor allem für Telefonie und SMS entwickelt. Nun ist sie am Ende ihres Lebenszyklus angekommen, so dass o2 bekannt gegeben hat, dass man den 2G.Betrieb bis Ende 2028 einstellen wird. Die freiwerdenden Frequenzen nutzt das Unternehmen künftig für 4G/LTE und 5G. Damit schafft Telefónica Deutschland zusätzliche Kapazitäten für mobile Telefonie, Datennutzung und vernetzte Anwendungen.

In der Tat gilt die 2G-Technik mittlerweile als überholt. 4G und 5G haben diese längst abgelöst und ersetzt. Konsequenzen für den Großteil der Nutzer wird die Abschaltung nicht haben, da der überwiegende Teil bereits 4G- oder 5G-fähige Endgeräte besitzt. Handlungsbedarf besteht bei alten Mobiltelefonen, die nur 2G unterstützen oder Sprachverbindungen im 4G- oder 5G-Netz nicht unterstützen.