Ende letzten Monats hatte die Deutsche Telekom bereits neue MagentaMobil Data Tarife angekündigt. Diese lassen sich ab sofort buchen. In allen drei Tarifstufen gibt es mehr Datenvolumen ohne Mehrkosten. Parallel dazu läuft derzeit eine WM-Aktion bei der Telekom, bei der ihr die Smartphone-Tarife MagentaMobil M und MagentaMobil L mit unbegrenztem Datenvolumen erhaltet.

Telekom MagentaMobil Data: mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

Ab sofort lassen sich die neuen, aufgewerteten Datentarife der Deutschen Telekom buchen. Solltet ihr einen Tarif zum mobilen Surfen und Streamen mit Tablet oder Laptop suchen, dann könnten die „MagentaMobil Data Tarife“ genau richtig für euch sein?

Was hat sich verbessert? Im Grunde spendiert die Telekom ihren MagentaMobil Data Tarife mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Der MagentaMobil Data S enthält ab sofort 10 GB für 14,95 Euro monatlich. MagentaMobil Data M bietet euch für 19,95 Euro monatlich und der MagentaMobil Data L umfasst 80 GB für 29,95 Euro monatlich. Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden profitieren von der Tarifaufwertung. Wer bereits einen MagentaMobil Data Tarif nutzt, muss nichts tun, um das erhöhte Datenvolumen zu erhalten. Die Aufwertung erfolgt automatisch. Alle Tarife bieten Zugang zum 5G-Netz, EU-Roaming und eine Hotspot-Flat.

Ihr könnt die MagentaMobil Data Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder in der Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchen.

WM-Aktion: MagentaMobil M und L mit unbegrenztem Datenvolumen

Während die neuen MagentaMobil Data Tarife ab sofort buchbar sind, läuft die aktuelle WM-Aktion der Telekom schon seit ein paar Tagen. Wer bis zum 8. Juni als Neukunde einen MagentaMobil M oder MagentaMobil L abschließt, erhält automatisch unlimitiertes Datenvolumen für 24 Monate und on top 240 Euro Cashback.

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