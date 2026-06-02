Der Online Händler Amazon hat am heutigen Tag den Prime Day 2026 angekündigt. Dieser findet im Zeitraum vom 23. bis 26. Juni statt. Im Aktionszeitraum erhalten Prime-Kunden exklusiven Zugang zu hunderttausenden Angeboten in allen Kategorien. Vorab ist bereits ein heißer Deal an den Start gegangen. Ab sofort und zeitlich befristet erhalten Prime-Kunden Audible 3 Monate lang kostenlos.

Amazon Prime Day 2026 vom 23. bis 26. Juni

Der Prime Day findet in diesem Jahr vom 23. bis 26. Juni statt. Während des viertägigen Shopping-Events erhalten Prime-Mitglieder exklusiven Zugang zu hunderttausenden Angeboten in 35 Kategorien. Egal, ob ihr euch für Elektronik, Beauty, Bekleidung Küche oder Haushalt interessiert, ihr werdet sicherlich fündig. Bereits vor dem offiziellen Start könnt ihr euch bereits das ein oder andere Schnäppchen sichern.

Genau wie in den vergangenen Jahren umfasst der Prime Day auch in diesem Jahr spannende Angebote für Audible, Amazon Music Unlimited, Prime Video und mehr. Zudem wird auch die Amazon eigene Hardware im Mittelpunkt stehen.

Übersicht

Amazon Prime Day 2026 vom 23. bis 26. Juni

Exklusiver Zugang zu hunderttausenden Angeboten für Prime-Mitglieder in 35 Kategorien.

Vorab-Aktionen bereits vor dem offiziellen Start

An dieser Stelle sie noch einmal explizit erwähnt, dass eine Prime-Mitgliedschaft Voraussetzung für die Teilnahmen am Prime Day ist. Solltet ihr bis dato kein Prime Mitglied sein, so könnt ihr den Service 30 Tage lang kostenlos testen und vom Prime Day profitieren.

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