Apple plant für iOS 27 eine neue Funktion zum Aufteilen von Rechnungen. Laut Bloombergs Mark Gurman sollen Nutzer künftig ein Foto der Rechnung aufnehmen können, woraufhin das System automatisch passende Zahlungsanfragen für die beteiligten Personen erstellt. Zeigen will Apple die Funktion laut Gurman schon auf der diesjährigen WWDC, deren Keynote am 8. Juni stattfindet.

Abwicklung über Wallet, Nachrichten und Apple Watch

Die Funktion baut auf Apple Cash auf, dem Bezahldienst in der Wallet-App, mit dem sich Geld an andere Personen senden und auch Einkäufe bezahlen lassen. Das Aufteilen der Rechnung soll sowohl in der Wallet-App als auch in der Nachrichten-App funktionieren. Einzelne Zahlungen lassen sich dabei direkt von der Apple Watch aus freigeben.

Für Nutzer in Deutschland bleibt das vorerst Theorie, denn Apple Cash gibt es bisher ausschließlich in den USA. Apple hatte den Bezahldienst Ende 2017 eingeführt, doch nach Europa hat er es seitdem nicht geschafft. Anzeichen für eine baldige Freischaltung in weiteren Ländern gibt es nicht.

Das Aufteilen von Rechnungen ist nicht die einzige Neuerung für die Wallet-App in iOS 27. Nutzer sollen auch eigene digitale Pässe anlegen können, indem sie Dinge wie Kinotickets, Konzertkarten oder die Mitgliedskarte ihres Fitnessstudios einscannen.