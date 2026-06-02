Nachdem Apple Mitte Mai die Finalisten der Apple Design Awards bekannt gegeben hat, hat das Unternehmen nun – knapp eine Woche vor der Worldwide Developers Conference – die Gewinner veröffentlicht.
Apple Design Awards 2026
Apple soeben die Gewinner der Apple Design Awards 2026 bekannt gegeben. Insgesamt wurden zwölf herausragende Apps und Spiele in sechs Kategorien ausgezeichnet. Apple hat dabei Entwicklerteams aus aller Welt berücksichtigt, deren Arbeit Innovation, gestalterische Qualität und technische Leistung im App- und Spieldesign demonstriert. Zu den sechs Kategorien gehören „Vergnügen und Spaß“, „Inklusion“, „Innovation“, „Interaktion“, „Sozialer Einfluss“ sowie „Visuals und Grafiken“.
Das sind die Gewinner
Vergnügen und Spaß
Die Gewinner in dieser Kategorie bieten einprägsame, ansprechende und erfüllende Erlebnisse, die durch Apple Technologien verbessert werden.
App: grug
Spiel: Is This Seat Taken?
Inklusion
Die Gewinner in dieser Kategorie bieten ein großartiges Erlebnis für alle, indem sie eine Vielzahl an Hintergründen, Fähigkeiten und Sprachkenntnissen berücksichtigen.
App: Guitar Wiz
Spiel: Pine Hearts
Innovation
Die Gewinner in dieser Kategorie bieten ein erstklassiges Erlebnis durch einen neuartigen Einsatz von Apple Technologien, das sie in ihrem Genre abhebt.
App: NBA: Basketball Live-Spiele
Spiel: Blue Prince
Interaktion
Die Gewinner dieser Kategorie bieten intuitive Oberflächen und sehr einfache Bedienelemente, die perfekt auf die Plattform zugeschnitten sind.
App: Moonlitt: Mond/Moon Tracker
Spiel: Sago Mini Jinja’s Garden
Sozialer Einfluss
Die Gewinner in dieser Kategorie verbessern das Leben der Menschen auf sinnvolle Weise und machen auf wichtige Themen aufmerksam.
Spiel: Consume Me
Visuals und Grafiken
Die Gewinner in dieser Kategorie zeichnen sich durch wunderschöne Bildwelten, gekonnt gezeichnete Oberflächen und erstklassige Animationen aus, die für ein unverwechselbares und einheitliches Design sorgen.
App: Tide Guide: Charts & Tables
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