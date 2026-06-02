Nachdem Apple Mitte Mai die Finalisten der Apple Design Awards bekannt gegeben hat, hat das Unternehmen nun – knapp eine Woche vor der Worldwide Developers Conference – die Gewinner veröffentlicht.

Apple Design Awards 2026

Apple soeben die Gewinner der Apple Design Awards 2026 bekannt gegeben. Insgesamt wurden zwölf herausragende Apps und Spiele in sechs Kategorien ausgezeichnet. Apple hat dabei Entwicklerteams aus aller Welt berücksichtigt, deren Arbeit Innovation, gestalterische Qualität und technische Leistung im App- und Spieldesign demonstriert. Zu den sechs Kategorien gehören „Vergnügen und Spaß“, „Inklusion“, „Innovation“, „Interaktion“, „Sozialer Einfluss“ sowie „Visuals und Grafiken“.

Das sind die Gewinner

Vergnügen und Spaß

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten einprägsame, ansprechende und erfüllende Erlebnisse, die durch Apple Technologien verbessert werden.

App: grug

Spiel: Is This Seat Taken?

Inklusion

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten ein großartiges Erlebnis für alle, indem sie eine Vielzahl an Hintergründen, Fähigkeiten und Sprachkenntnissen berücksichtigen.

App: Guitar Wiz

Spiel: Pine Hearts

Innovation

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten ein erstklassiges Erlebnis durch einen neuartigen Einsatz von Apple Technologien, das sie in ihrem Genre abhebt.

App: NBA: Basketball Live-Spiele

Spiel: Blue Prince

Interaktion

Die Gewinner dieser Kategorie bieten intuitive Oberflächen und sehr einfache Bedienelemente, die perfekt auf die Plattform zugeschnitten sind.

App: Moonlitt: Mond/Moon Tracker

Spiel: Sago Mini Jinja’s Garden

Sozialer Einfluss

Die Gewinner in dieser Kategorie verbessern das Leben der Menschen auf sinnvolle Weise und machen auf wichtige Themen aufmerksam.

App: Primary: News in Depth

Spiel: Consume Me

Visuals und Grafiken

Die Gewinner in dieser Kategorie zeichnen sich durch wunderschöne Bildwelten, gekonnt gezeichnete Oberflächen und erstklassige Animationen aus, die für ein unverwechselbares und einheitliches Design sorgen.

App: Tide Guide: Charts & Tables

Spiel: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition