Seit vielen Jahren setzt Apple bei der Apple Watch auf die OLED-Display-Technologie. Nun evaluiert das Unternehmen allerdings eine neue OLED-Display-Hintergrund-Technologie, die zukünftige Apple Watch-Modelle energieeffizienter machen könnte.

Apple Watch: 2027er Modell soll neue OLED-Technologie erhalten

The Elec berichtet, dass LG derzeit eine Dünnschichttransistor-Technologie mit hoher Mobilität (HMO) für seine OLED-Produktionslinien der sechsten Generation für kleine und mittelgroße Displays entwickelt. Diese Technologie könnte Apple als Nachfolger der bisherigen LTPO-Technologie (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) – der TFT-Backplane-Technologie, die derzeit für iPhone- und Apple-Watch-Funktionen wie Always-on-Displays und variable Bildwiederholraten verwendet wird.

HMO wurde entwickelt, um herkömmliche Oxid-TFT-Displays durch eine höhere Elektronenmobilität (d. h. wie leicht sich Elektronen im Transistormaterial bewegen, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird) zu verbessern. Die Mobilität ist wichtig für den Betrieb von OLED-Panels bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch. Laut The Elec bieten aktuell in Massenproduktion hergestellte Oxid-TFTs typischerweise eine Mobilität von unter 10 cm²/Vs (Quadratzimeter pro Voltsekunde), während die Industrie für ihre OLED-Produkte der nächsten Generation Werte von etwa 30 bis 50 cm²/Vs anstrebt.

Weiter heißt es in dem Bericht von Macrumors, dass die neue Technologie ab dem 2027er Apple Watch Modellen zum Einsatz kommen könnte. Schon öfters hat Apple zunächst bei der Apple Watch neue Display-Backplane-Technologien getestet und sie anschließend ins iPhone gebracht. Für dieses Jahr sind Gerüchten zufolge keine größeren Apple Watch Designänderungen geplant.