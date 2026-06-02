Apples erstes faltbares iPhone soll nach anfänglichen Problemen in der Testproduktion laut dem Leaker Fixed Focus Digital nun weit genug sein, dass erste Prototypen in die Netzzertifizierung bei den Mobilfunkanbietern gehen. Zudem berichtet der Leaker, dass das Gerät ein Scharnier aus Liquid Metal erhalten wird.

Das Scharnier galt lange als Problemstelle

In einem Beitrag auf Weibo schreibt Fixed Focus Digital, dass die Entwicklung und Produktion des faltbaren iPhone inzwischen schnell vorankommen. Zuvor hieß es in der Gerüchteküche, dass das Gerät noch nicht Apples Qualitätsstandard entsprechen würde. Frühere Berichte des Leakers Instant Digital führten die Probleme auf das Scharnier zurück, das Apples Qualitätskontrolle bei häufigem Auf- und Zuklappen nicht bestanden haben soll. Fixed Focus Digital hatte dem jedoch widersprochen. Apple setzt beim Scharnier auf eine Liquid-Metal-Konstruktion.

Liquid Metal ist eine amorphe Metalllegierung mit einem besseren Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht als herkömmliche Metalle und einer höheren Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß. Apple hat das Material bisher nur in begrenztem Umfang verwendet. Am prominentesten ist der Einsatz für das SIM-Werkzeug des iPhone. Neben der kleinen Auswurfnadel werden auch ausgewählte interne Bauteile aus Liquid Metal gefertigt. Apple hat also Erfahrung mit dieser Metalllegierung. Der Einsatz in einem tragenden Scharnier ist jedoch deutlich anspruchsvoller, weil sich das Gerät über seine Lebensdauer Hunderttausende Male öffnen und schließen lassen soll und das Scharnier diese Belastung tragen muss. Entsprechend lange arbeitet Apple an der Umsetzung des Scharniers. Der Analyst Ming-Chi Kuo berichtete im März 2025 erstmals von einem Scharnier aus Liquid Metal und nannte Dongguan EonTec als exklusiven Lieferanten.

Dass Prototypen des faltbaren iPhone jetzt bei den ersten Mobilfunkanbietern liegen sollen, deutet darauf hin, dass das Gerät weit genug für die Tests zur Netzkompatibilität und die Zertifizierung vor einem Marktstart ist. Bloombergs Mark Gurman sah das faltbare iPhone zuletzt auf Kurs für einen Start im September, gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max.

Apples erstes faltbares iPhone soll ein 7,8 Zoll Innendisplay und ein 5,5 Zoll Außendisplay bieten. Hinzu kommen ein A20-Chip, das C2-Modem, Touch ID im Power-Button und zwei rückseitige Kameras. Der Preis liegt laut aktuellen Gerüchten bei rund 2.000 US-Dollar.