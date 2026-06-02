Im Herbst dieses Jahres wird mit der Ankündigung des iPhone 18 Pro gerechnet. Genau wie in den vergangenen Jahren tauchen ab dem Frühjahr verstärkt Gerüchte zu den kommenden Modellen auf. Nun ist die angebliche Akku-Kapazität des kommenden iPhone 18 Pro durchgesickert.Demnach deuten die Zahlen auf eine leicht gesteigerte Kapazität im Vergleich zum iPhone 17 Pro hin.

iPhone 18 Pro: Akku-Kapazität geleak

Der bekannte Leaker Digital Chat Station hat sich auf Weibo zu Wort gemeldet und sich zur Akku-Kapazität des iPhone 18 Pro geäußert. Demnach testet Apple das iPhone 18 Pro mit zwei unterschiedlichen Akku-Kapazitäten. Dies ist nicht ungewöhnlich, da Apple weltweit unterschiedliche iPhone-Modelle verkauft. In den USA kommt beispielsweise eine eSIM-only Version zum Einsatz, während man in Deutschland, China etc. auf Geräte mit SIM-Einschub setzt.

Glaubt man den Informationen des Leakers (via Macrumors), so soll das chinesische Modell einen Akku mit 4.056mAh besitzen, während das US-Modell mit 4.288mAh ausgestattet sein soll. Die Differenz ist mit dem zusätzlichen Platz im Gehäuseinneren bei den SIM-only Modellen zu erklären. Apple kann bei diesen Geräten schlicht und einfach einen minimal größeren Akku verbauen.

Sollten die Zahlen stimmen, wäre die Steigerung zu den Vorjahresmodellen minimal (0,8 Prozent bei den eSIM-Only Modellen und 1,7 Prozent bei den Modellen mit SIM-Einschub). Woher die Informationen stammen ist nicht bekannt. Sind es Informationen aus der Apple Zulieferkette? Oder aus einer behördlichen Datenbank? Wie dem auch sei. Ein riesiger Sprung bei der Akku-Kapazität ist nicht zu erwarten. Hier hatte Apple die Kapazität in den letzten Jahren Schritt für Schritt erhöht und gleichzeitig für einen energieeffizienteren Chip gesorgt.

Die iPhone 18 Pro Modelle werden voraussichtlich auch vom neuen A20 Pro-Chip profitieren, der im hochmodernen 2nm Verfahren von TSMC gefertigt wird und dadurch ebenfalls energieeffizienter sein dürfte. Die Geräte werden wahrscheinlich auch mit Apples C2-Modem ausgestattet sein, was ebenfalls zu einer längeren Akkulaufzeit beitragen könnte.