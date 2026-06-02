Zuletzt hatten wir den Wahoo Headwind nicht nur getestet, sondern auch darüber informiert, dass der intelligente Ventilator den CORE-Körperkern-Temperatursensor unterstützt. Nun hat Wahoo bekannt gegeben, dass auch die ELEMNT-Fahrradcomputer in Kürze ein Update erhalten werden, um den CORE-Körperkern-Temperatursensor nativ zu unterstützen. Doch dies ist längst nicht alles. Auch drei weitere Sensoren der nächsten Generation werden von den Wahoo ELEMNT-Fahrradcomputern unterstützt.

Wahoo ELEMNT-Fahrradcomputer unterstützen CORE-Körperkern-Temperatursensor

Wahoo veröffentlicht für seine ELEMNT-Fahrradcomputer Firmware-Updates, damit diese verschiedene Sensoren unterstützen. Mit von der Partie ist der CORE-Körperkern-Temperatursensor. Dadurch erhalten Radsportler und Triathleten bereits während der Fahrt Zugriff auf Messdaten auf Elite-Niveau.

Fairerweise muss man sagen, dass der CORE-Körperkern-Temperatursensor in erster Linie bei Profisportlern und ambitionierten Hobbysportlern zum Einsatz kommt. Nichtsdestotrotz haben zukünftig alle Sportler die Möglichkeit, die fortschrittliche Sensoren zu nutzen.

Was hat es mit dem CORE-Körperkern-Temperatursensor auf sich? Der CORE-Körperkern-Temperatursensor liefert Ausdauersportlern kontinuierlich und nicht-invasiv Echtzeit-Messwerte der Körperkerntemperatur und hilft so dabei, das Tempo, die Kühlung und Strategien für das Hitzetraining zu optimieren. CORE wird von Spitzenradfahrern, Läufern und Triathleten genutzt und liefert detaillierte Einblicke in die thermische Leistungsfähigkeit, die bisher nur im Labor möglich waren.

Unterstützung von FLOWBIO, Tymewear und hDrop

Neben dem CORE-Körperkern-Temperatursensor werden auch weitere Sensoren der nächsten Generation unterstützt. Die Rede ist von FLOWBIO, Tymewear und hDrop.

Die Sensoren im Einzelnen

FLOWBIO ist eine Echtzeit-Hydrationsplattform, die am Arm getragen oder an einem handelsüblichen Herzfrequenz-Brustgurt befestigt werden kann und Einblicke in den Flüssigkeitshaushalt liefert, um die Leistung zu optimieren. FLOWBIO wurde speziell für Radfahrer und Ausdauersportler entwickelt und misst, wie viel Flüssigkeit und Natrium während einer Fahrt verloren geht. Diese Daten werden in leicht verständliche Empfehlungen für das Tempo und die Ernährung während der Fahrt umgewandelt.

hDrop bietet eine Schweißanalyse in Echtzeit und hilft Sportlern dabei, ihren Flüssigkeitshaushalt und Elektrolytverlust während des Trainings und bei Wettkämpfen zu überwachen. Indem hDrop die Daten zur Schweißzusammensetzung in umsetzbare Erkenntnisse umwandelt, ermöglicht es Athleten, präzisere Strategien zur Flüssigkeitszufuhr zu entwickeln.

Tymewear VitalPro: Durch die Kombination von Herzfrequenz- und Atemfrequenzmessung in einem einzigen Brustgurt misst VitalPro Atemfrequenz, Atemzugvolumen, Minutenvolumen und Herzfrequenz, um die individuellen Atemschwellen eines Athleten zu ermitteln und die Trainingsintensität zu optimieren. Mit einer Genauigkeit des Minutenvolumens von 97 % im Vergleich zu Labortests ermöglicht das System ein präziseres, physiologisch fundiertes Training als herkömmliche Herzfrequenz- oder Leistungsmethoden.

Was früher nur im Labor durchgeführt werden konnte, lässt sich nun selbstständig von Sportlern „analysieren“. Da die Daten nun neben Werten wie Leistung und Herzfrequenz auf den ELEMNT- Computern angezeigt werden, ermöglicht das Update Sportlern, während des Trainings fundiertere Entscheidungen hinsichtlich Tempo, Flüssigkeitszufuhr, Kühlung und Energiemanagement zu treffen, anstatt diese erst im Nachhinein zu analysieren.

Die aktualisierte Firmware steht allen bestehenden und zukünftigen Nutzern von ELEMNT V3 ab dem 16. Juni 2026 zur Verfügung. Zuletzt haben wir den Wahooo ELEMNT Roam 3 getestet.