WhatsApp arbeitet an einer grundlegenden Überarbeitung seiner Mac-App – inklusive der neuen Liquid-Glass-Designsprache, die Apple im vergangenen Jahr eingeführt hat, so WABetaInfo. Die Funktion befindet sich noch in der Entwicklung und ist bislang nicht für Beta-Tester verfügbar.

Inkonsistenz soll endlich behoben werden

Während WhatsApp das Liquid-Glass-Design auf dem iPhone bereits ausgerollt hat (mit transluzenten Effekten in der Chat-Leiste, der Navigationsleiste und weiteren Elementen), laufen die iPad- und Mac-Versionen bislang noch mit dem alten Design. Das führt zu einer spürbaren Inkonsistenz im plattformübergreifenden Erlebnis.

Da WhatsApp denselben App-Code auf iOS, iPadOS und macOS verwendet, arbeitet das Unternehmen nun daran, das Liquid-Glass-Design korrekt auf allen drei Plattformen umzusetzen. Künftig sollen Chat-Leiste, Kontextmenü und Buttons auf iPhone, iPad und Mac dieselbe Designsprache sprechen.

Neue Sidebar mit Icons und Textlabels

Neben Liquid Glass plant WhatsApp für die Mac-App eine überarbeitete Sidebar. Aktuell zeigt die Seitenleiste nur Tab-Icons ohne beschreibende Textlabels. In einer künftigen Version sollen beide Elemente kombiniert werden, was die Navigation deutlich übersichtlicher machen soll. Die Chat-Liste selbst bleibt dabei unverändert.

Gesperrte Chats mit eigenem Bereich

Parallel dazu arbeitet WhatsApp an einer verbesserten Privatsphäre-Funktion für die Mac-App: Gesperrte Chats sollen künftig – wie bereits auf dem iPhone – in einem separaten, authentifizierungsgeschützten Bereich innerhalb der Sidebar erscheinen, anstatt direkt in der allgemeinen Chat-Liste sichtbar zu sein.

Ein konkreter Release-Termin für die Liquid-Glass-Version der WhatsApp-Mac-App steht noch nicht fest.