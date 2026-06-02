Withings hat soeben die Markteinführung von Withings BodyFit für den 01. Juli 2026 angekündigt. Die smarte Körperanalysewaage bietet eine segmentale 6-Zonen-Körperanalyse über einen ausziehbaren Griff. Die Messung orientiert sich an einer Methode, die bislang eher aus der Arztpraxis oder dem Diagnostikzentrum bekannt ist: dem DEXA-Scan.

Withings kündigt BodyFit an

Withings hat mit BodyFit eine neue vernetzte Körperanalysewaage angekündigt, sich sich an Sportler, fitnessorientierte Nutzer und Menschen, die Gewicht verlieren möchten. Für Anwender:innen von medikamentösen Therapien zur Gewichtsreduktion mit dem Wirkstoff GLP-1 liefert Withings BodyFit präzise und alltagsnahe Einblicke, um sicherzustellen, dass der Gewichtsverlust vor allem Fett betrifft und zugleich die wichtige Muskelmasse erhalten bleibt.

Auf zwei Aspekte der neuen Waage möchten wir noch einmal genauer blicken. Die Rede ist von dem DEXA-Scan. Withings BodyFit bringt die Körperanalyse zu Hause auf ein neues Niveau – mit moderner bioelektrischer Impedanzspektroskopie (BIS), die mit 13 Frequenzen bis zu 800 kHz arbeitet. Die Technologie wurde gegen DEXA validiert, den Goldstandard der medizinischen Körperanalyse: mit einer Korrelation von bis zu 99 Prozent bei Fettmasse und bis zu 98 Prozent bei Muskelmasse.

Für Nutzer von GLP-1-Medikamenten ist der Erhalt der Muskelmasse während eines schnellen Gewichtsverlusts besonders wichtig. Withings BodyFit macht jede Messung sichtbar. Eine animierte Körperscan-Grafik zeigt Zone für Zone, wie sich Muskeln und Fett über sechs Körperbereiche verteilen. So wird sichtbar, ob Muskelmasse erhalten bleibt, viszerales Fett reduziert wird und sich der Körper in Richtung einer stärkeren, gesünderen Zusammensetzung entwickelt.

Preis & Verfügbarkeit

Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch auf die Withings BodyFit gedulden. Der Preis der vernetzten Waage liegt bei 249,95 Euro.