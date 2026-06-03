Apple hat eine neue Partnerschaft zwischen Apple Music Classical und der Wigmore Hall angekündigt. Die renommierte Konzerthalle in London gilt als eines der weltweit bedeutendsten Zentren für Kammermusik und klassische Aufführungen.

Apple Music Classical kündigt neue Partnerschaft mit der Londoner Wigmore Hall an

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Apple Music Classical künftig exklusive Konzertmitschnitte, Livestreams, kuratierte Inhalte sowie Hintergrundmaterial aus der Wigmore Hall anbieten. Ziel ist es, klassische Musik einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und Hörern einen direkteren Zugang zu hochkarätigen Aufführungen zu ermöglichen. Die Partnerschaft baut auf Apples Strategie auf, eng mit führenden Institutionen der Klassikszene zusammenzuarbeiten und exklusive Inhalte für den Dienst bereitzustellen. Bereits seit dem Start von Apple Music Classical kooperiert Apple mit renommierten Orchestern, Opernhäusern und Konzerthäusern weltweit.

Für Apple Music Classical ist die Zusammenarbeit ein weiterer Schritt, den Dienst über einen reinen Streaming-Katalog hinaus zu entwickeln. Neben Millionen von Aufnahmen setzt Apple zunehmend auf redaktionelle Inhalte, exklusive Produktionen und besondere Konzerterlebnisse. Die Wigmore Hall erhält im Gegenzug eine globale Plattform, über die ihre Aufführungen ein internationales Publikum erreichen können.

Die Kooperation unterstreicht zudem Apples wachsende Ambitionen im Bereich klassischer Musik. Seit der Übernahme des Streaming-Dienstes Primephonic im Jahr 2021 hat das Unternehmen Apple Music Classical kontinuierlich ausgebaut und den Dienst um neue Funktionen, exklusive Inhalte und Partnerschaften erweitert.