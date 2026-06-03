Das Jahr geht vor Apple TV so weiter, wie es angefangen hat. In den ersten Monates könnte der Apple Video-Streaming-Dienst bereits zahlreiche Nominierungen und Awards mit nach Hause nehmen und nun konnte sich Apple TV die nächste Auszeichnung gewinnen. Konkret hat der Video-Streaming Dienst den Gotham Television Award für das Drama „Pluribus“ mit nach Hause nehmen können.

Pluribus erhält Gotham Television Award

Apple TV feierte kürzlich einen Sieg für die „bahnbrechende“ Drama-Series Pluribus bei den Gotham Television Awards 2026. Pluribus stammt aus der Feder von Schöpfer Vince Gilligan und ist ein genreübergreifendes Original, in dem der unglücklichste Mensch der Erde die Welt vor dem Glück retten muss.

Kerry Washington erhielt den „Spotlight Tribute“, der die außergewöhnliche Arbeit von Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen würdigt, die das weltweite Publikum mit den meistdiskutierten Projekten des Jahres in ihren Bann gezogen haben; überreicht wurde ihr dieser von „Imperfect Women“-Regisseurin Lesli Linka Glatter. Michelle Pfeiffer – Star und Executive Producerin von „Margo’s Got Money Troubles“ – erhielt den „Legend Tribute“, der geschaffen wurde, um die beliebtesten und einflussreichsten Darsteller des Fernsehens zu ehren; überreicht wurde ihr dieser von ihrem Serienkollegen Greg Kinnear.

Bis dato wurden Apple Original-Filme, -Dokumentationen und -Serien mit 831 Auszeichnungen und 3.557 Nominierungen geehrt –