Die ersten beiden Staffeln der Drama-Serie „Silo“ waren sehr beliebt und Fans der Serie dürften sich bereits den 03. Juli Rot im Kalender markiert gaben. Bevor die Fortsetzung von Silo auf Apple TV startet, haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Trailer ist da: „Silo – Staffel 3“

Apple TV hat den Trailer zur dritten Staffel von „Silo“ veröffentlicht. Bei Silo handelt es sich um ein erfolgreiches Drama aus der Feder des Emmy-Preisträgers Graham Yost, der auch als Showrunner und Executive Producer fungiert. Rebecca Ferguson spielt die Hauptrolle und ist ebenfalls als Executive Producerin tätig.

Die zehnteilige dritte Staffel startet am 3. Juli auf Apple TV. Anschließend folge immer freitags eine neue Folge bis zum 4. September 2026.

Basierend auf Hugh Howeys New-York-Times-Bestseller-Trilogie enthüllt die dritte Staffel von „Silo“ eine Vorgeschichte, die Jahrhunderte zuvor spielt, und führt gleichzeitig die Saga einer dystopischen Gesellschaft von 10.000 Menschen fort, die unter mysteriösen Umständen unter der Erde leben. In der Gegenwart überlebt Juliette Nichols (Ferguson) ihre erzwungene „Säuberung“, kehrt aber mit Gedächtnisverlust zurück, während sich das Silo von einer Rebellion erholt und einer gefährlichen neuen Bedrohung gegenübersteht. In der Zwischenzeit decken die Journalistin Helen Drew (Jessica Henwick) und der Kongressabgeordnete Daniel Keene (Ashley Zukerman) in der Zeit vor dem Silo eine Verschwörung auf, die sie in eine Kette von Ereignissen mit katastrophalen und unumkehrbaren Folgen verwickelt.

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Sollte euch Silo nach der dritten Staffel immer noch in ihren Bann ziehen, so haben wir gute Nachrichten für euch. Auch die vierte (und letzte) Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben. Die ersten beiden Staffeln der Drama-Serie stehen vollständig auf Apple TV bereit.