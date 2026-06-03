Apple TV erhält im Juli die neue Miniserie „Lucky“, in der Anya Taylor-Joy die Trickbetrügerin Lucky spielt. Durch einen missglückten Coup gerät Lucky zwischen die Fronten und kämpft fortan auf einer spektakulären Flucht um ihr Überleben. Jetzt zeigt Apple in einem Trailer, was uns bei der actionreichen Verfolgungsjagd erwartet.

„Lucky“ auf Apple TV

Luckys Leben gerät aus den Fugen, als ein millionenschwerer Coup schiefgeht. Auf der Flucht hat sie es gleich mit zwei Gegnern zu tun. So verfolgt sie nicht nur das FBI, sondern auch ein skrupelloser Verbrecherboss. Die Serie beruht auf dem gleichnamigen Roman von Marissa Stapley, der es laut Apple auf die Bestsellerliste der New York Times schaffte und von Reese Witherspoons Buchclub empfohlen wurde.

Zum Start am 15. Juli stehen die ersten beiden Folgen bereit, danach kommt bis zum 19. August im Wochentakt jeweils eine weitere hinzu. Neben Taylor-Joy spielen Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. und William Fichtner mit.

Hinter „Lucky“ stehen Apple Studios und Hello Sunshine, die Produktionsfirma von Reese Witherspoon. Geschrieben und entwickelt hat die Serie Jonathan Tropper, der über sein Label Tropper Ink schon länger mit Apple zusammenarbeitet und sich die Aufgabe des Showrunners mit Cassie Pappas teilt. Für Hello Sunshine sind Witherspoon und Lauren Neustadter als Produzentinnen an Bord, Taylor-Joy ist über ihre eigene Firma LadyKiller beteiligt. Für die erste Folge führt Jonathan van Tulleken Regie, der ebenfalls zum Produzententeam zählt.

Hier der neue Trailer: