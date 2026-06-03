Apple entwickelt für iOS 27 eine neue „Parallel View“-Funktion, die Apps systemseitig für große und Querformat-Displays anpasst. Das berichtet der Weibo-Leaker Fixed Focus Digital. Damit liefert er eine wichtige Ergänzung zu früheren Berichten über das kommende iPhone Ultra.

Das Problem: iOS war nie für große Displays gemacht

Das iPhone Ultra wird über ein 7,8-Zoll-Innendisplay verfügen und damit eine „strukturelle Schwäche“ von iOS offenlegen: Nahezu jede iPhone-App ist für ein hohes, schmales Display ausgelegt. Ohne eine systemseitige Lösung würden Apps auf dem größeren Innendisplay schlicht als Letterbox erscheinen. Dies wäre ein inakzeptables Nutzererlebnis.

Parallel View: System löst das Problem ohne Entwickler-Aufwand

Apple soll das Problem ähnlich lösen wie Huawei es mit HarmonyOS und seiner „Parallel View“-Funktion macht. Das Betriebssystem passt Apps automatisch auf Systemebene für breite Displays an, ganz ohne dass Entwickler ihre Apps neu gestalten müssen. Fixed Focus Digital nutzt den Begriff „Parallel View“ als Referenzpunkt für die Art der Lösung, die Apple verfolgt nicht als Hinweis auf eine direkte Kopie.

Als Beispiel, dass Apple diesen Ansatz grundsätzlich beherrscht, verweist der Leaker auf iPadOS: Dort übernimmt Apple die Querformat-Anpassung bereits seit Jahren auf Systemebene. iOS hatte bislang kein vergleichbares Pendant.

Bestätigung früherer Berichte

Die Angaben decken sich mit einer früheren Meldung von Bloomberg-Redakteur Mark Gurman, der im März berichtet hatte, iOS 27 werde auf dem Innendisplay des faltbaren iPhones die gleichzeitige Nutzung zweier Apps nebeneinander unterstützen – mit iPad-ähnlichem Layout und linksseitigen Navigationsleisten in kompatiblen Apps.

iOS 27 wird gemeinsam mit allen weiteren Betriebssystem-Neuheiten auf der WWDC 2026 am 8. Juni vorgestellt. Die finale Freigabe von iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co. wird für September erwartet. Parallel dazu wird Apple das iPhone Ultra und das iPhone 18 Pro auf den Markt bringen.