In der kommenden Woche lädt Apple zur Worldwide Developers Conference und wird diese am 08. Juni 2026 mit einer Keynote eröffnen. Im Rahmen des Events wird Apple unter anderem einen Ausblick auf macOS 27 geben. Auch in diesem Jahr fragt sich sicherlich der ein oder andere Mac-Nutzer, auf welchen Beinamen das Unternehmen dieses Mal setzen wird. Kurzum: Was folgt auf macOS 26 Tahoe?

macOS 27: Welchen Namen erhält das kommende Mac-Update?

Nachdem Apple jahrelang auf Katzennamen für macOS setzte, wechselte das Unternehmen mit OS X Mavericks zu Namen mit Bezug auf Kalifornien. In der kommenden Woche wird Apple einen ersten Ausblick auf macOS 27 geben und auch den Beinamen verraten. macOS Emerald und macOS Big Bear gelten als Favoriten.

Da es sich bei macOS 27 um eine optimierte Version von macOS 26 handeln soll, wäre macOS Emerald ein passender Name für macOS 27, da Emerald Bay zum Lake Tahoe gehört. Ähnlich ging Apple vor Jahren mit macOS High Sierra als Nachfolger von macOS Sierra vor.

Eine weitere denkbare Option wäre macOS Big Bear. Einen Hinweis darauf entdeckte Aaron Perris von Macrumors, da der der Dateiname der Hashtag-Grafik von Apples WWDC 2026 zu X den Begriff „Project Big Bear“ enthält. macOS Big Bear würde sich auf Big Bear Lake in Kalifornien beziehen. Es ist jedoch auch möglich, dass dieser Dateiname nichts mit der Namensgebung von macOS 27 zu tun hat.

In den letzten Jahren hat Apple mehrere Markenanmeldungen aufgegeben, die als macOS-Namen verwendet wurden, wie beispielsweise Big Sur im Jahr 2020. Allerdings stehen noch viele „unverbrauchte“ Namen auf der Liste, darunter

California

Condor

Diablo

Farallon

Grizzly

Mammoth

Miramar

Pacific

Redtail

Redwood

Rincon

Shasta

Skyline

Tiburon

In exakt fünf Tagen werden die Antwort erhalten, welchen Beinamen macOS 27 tragen wird.