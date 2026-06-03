Vor wenigen Augenblicken ist die kürzlich angekündigte Mehrwertsteuer-Aktion bei Media Markt gestartet. Im Rahmen der Aktion schenkt Media Markt seinen myMediaMarkt-Kunden die 19 Prozent Mehrwertsteuer. Habt ihr schon länger ein Lieblingsprodukt im Auge? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Zuschlagen. Ein Highlight der aktuellen Aktion sind sicherlich die Ninja Slushi- & Creami-Eismaschine. Dies ist allerdings nicht längst nicht alles.

Media Markt schenkt euch die Mehrwertsteuer

Media Markt schenkt euch die Mehrwertsteuer. Der Vollständigkeit halber sei allerdings gesagt, dass die rechnerische Ersparnis nicht bei 19 Prozent, sondern bei 15,966 Prozent liegt. Auch das klingt in unseren Ohren erst einmal gut, da viele Produkte bei Media Markt bereits reduziert sind und ihr zusätzlich die Mehrwertsteuer spart.

Die Aktion läuft unter anderem über den Media Markt Online Store und ist dort nur bis zum 08.06.2026 (23:59 Uhr) gültig. Wie auch in der Vergangenheit nehmen verschiedene Hersteller nicht an der Aktion teil, darunter Apple, AVM, Sonos, mehrere Samsung Produktkategorien, DJI, Sterling und mehr. Nichtsdestotrotz bleiben nach wie vor zahlreiche Hersteller übrig, bei denen ihr bares Geld sparen können.

Ninja dreht an der Preisschraube

Wir hatten die Möglichkeit, die Top 100 Liste bei Media Markt einzusehen und dort finden sich unter anderem die Produkte des beliebten Herstellers Ninja. Diesen kennt ihr vermutlich für seine Airfryer-Produkte (Heißluftfriteusen). Allerdings ist das Portfolio weitaus großer (u.a. gehört auch Stark zu Ninja). Insbesondere zum Sommer dürften sich hier die Ninja Slushi und Ninja Cream Eismaschinen anbieten. Die Produkte sind nicht nur deutlich im Preis gesenkt und werden mit bis zu 28 Prozent unter dem UVP angeboten, zusätzlich könnt ihr noch die Mehrwertsteuer sparen.

Ninja Highlights

Die Ninja-Produkte sind natürlich nur ein Beispiel von vielen. Steht bei euch der Kauf eines neuen Technik-Produkts an, dann könnte die MWSt.-Aktion von Media Markt die passenden Argumente bieten. Zumindest können wir euch empfehlen, durch die rabattierten Produkte zu stöbern. Die Aktion ist ab sofort und nur für kurze Zeit bis zum 08.06.2026 (23:59 Uhr) gültig. Beachtet, dass die MWSt.-Aktion nur für myMediaMarkt-Kunden gilt. Ein entsprechendes Konto könnt ihr euch kostenlos bei Media Markt zulegen.

>>> Hier geht es zur Mehrwertsteuer-Aktion von Media Markt <<<