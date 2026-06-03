Wir hatten euch vor ein paar Tagen bereits auf den heutigen „Tag des Laufens“ eingestimmt. Nun habt ihr die Möglichkeit, die Herausforderung zu meistern und sportlich aktiv zu sein. Dabei liegt die sportliche Hürde bei einer Laufeinheit über 5Km.

Apple Watch Challenge zum „Tag des Laufens“ gestartet

Im Laufe des Jahres veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Challenges. Los geht es für gewöhnlich am 01. Januar mit der Neujahrs-Herausforderung. Heute wird der sogenannte „Tag des Laufens“ begangen und gleichzeitig lädt Apple zur „Tag des Laufens“-Herausforderung.

Es heißt

Tag des Laufens-Herausforderung: Am 3. Juni läuft die Welt gemeinsam. Zeichne an diesem Tag des Laufens ein Lauftraining von mindestens 5 km aut, um diese Auszeichnung zu erhalten. Verwende die Trainings-App oder eine andere App, die Trainings in „Health“ hinzufügt.

Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten eine virtuelle Medaille sowie spezielle Sticker für iMessage und FaceTime.