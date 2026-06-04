Wie bereits im vergangenen Monat angekündigt, hat Apple Arcade am heutigen Tag sein Portfolio um vier Spiele erweitert. Abonnenten des Spiele-Abo-Dienstes haben ab sofort Zugriff auf Mini Football Legends, Mein Talking Tom 2+, Coffee Inc 2+ und FreeCell Solitaire: Card Game+.

Apple Arcade: „Mini Football Legende“ und weitere Spiele gestartet

Kurz und knapp möchten wir euch auf vier neue Apple Arcade Spiele aufmerksam machen, die ab sofort auf dem Spiele-Abo-Portal zur Verfügung stehen. Konkret ist die Rede von Mini Football Legends, Mein Talking Tom 2+, Coffee Inc 2+ und FreeCell Solitaire: Card Game+.

Pünktlich zur FIFA WM erhaltet ihr mit Mini Football Legends ein unterhaltsames Fußballerlebnis im Arcade-Stil. Dazu erhaltet ihr Mein Talking Tom 2+, in dem man eine virtuelle Hauskatze adoptieren und großziehen kann; Coffee Inc 2+ lädt angehende Unternehmer dazu ein, ein globales Kaffeeimperium von Grund auf aufzubauen und FreeCell Solitaire: Card Game+ ermöglicht es Fans klassischer Kartenspiele, nicht endende Spielrunden zu genießen.