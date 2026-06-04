Das MacBook Neo verkauft sich seit dem Verkaufsstart im März so gut, dass Apple die Produktion laut des Analysten Ming-Chi Kuo deutlich nach oben geschraubt hat.

Nachfrage übertrifft Apples Erwartungen

Mit einem Startpreis von 599 Dollar ist das MacBook Neo Apples bisher günstigstes MacBook. Dabei bietet das Gerät alles, was man sich in der Preisklasse wünschen kann. Entsprechend erfolgreich ist das Einsteiger-MacBook. Es ist sogar so erfolgreich, dass Apple die Produktionszahlen nach dem Release deutlich erhöht haben soll. Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass die Zulieferer ihre Auslieferungen an Apple von ursprünglich geplanten fünf auf zehn Millionen Einheiten für 2026 verdoppelt haben.

Der überraschend starke Absatz des MacBook Neo soll Apples Preiskalkulation sogar durcheinandergebracht haben. Die größte Herausforderung bei der Erhöhung der Produktion liegt beim Chip. Das MacBook Neo nutzt den gleichen A18 Pro wie das iPhone 16 Pro. Die bestehenden Lagerbestände sind durch die starke Nachfrage aufgezehrt. Der ursprüngliche Bestand stammt aus einer TSMC-Produktion im N3E-Verfahren von vor mindestens zwei Jahren. Die neue Produktion soll nun teurer ausfallen, sodass Apple angeblich nach Wegen sucht, die gestiegenen Produktionskosten des MacBook Neo aufzufangen.

Tim Cook hatte den großen Erfolg des MacBook Neo bereits auf der Quartalskonferenz Ende April angesprochen. Der Apple-Chef räumte ein, dass das Unternehmen zwar mit viel Zuspruch gerechnet, das tatsächliche Interesse aber unterschätzt hatte. Die starke Nachfrage sorgte nach seinen Angaben im vergangenen Quartal für eine Rekordzahl an Erstkäufern eines Mac.

Auch die Konkurrenz aus dem Windows-Lager hat den Erfolg bemerkt. So brachte Dell ein überarbeitetes XPS 13 auf den Markt und warb mit einem Vergleich, der die Vorteile des XPS 13 zeigen sollte.