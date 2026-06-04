In der kommenden Woche lädt Apple zur Worldwide Developers Conference und wird in diesem Rahmen ein großes Siri-Upgrade auf Basis von Google Gemini ankündigen. Nun taucht ein detaillierter Bericht zur Funktionsweise der neuen, auf Gemini basierenden Siri auf. Es heißt, dass Apple für bestimmte Siri-Anfragen auf NVIDIA-Chips in der Google Cloud setzt.

Apple setzt angeblich auf NVIDIA-Chips für Gemini-unterstütze Siri

Seit längerem ist bekannt, dass Apple und Google eine Vereinbarung getroffen, haben, dass Apple für das große Siri-Upgrade unter anderem auf Google Gemini setzt. Je näher wir uns auf die WWDC26 zubewegen, desto mehr Details werden bekannt.

The Information hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der neue Details darüber enthält, wie Apples Nutzung von Nvidia-Chips funktionieren wird. Es heißt, dass Apple auf NVIDIA Blackwell B200-Chips in der Google Cloud setzen wird. Apple wird, so der Bericht, NVIDIA Funktion „Confidential Computing“ aktivieren, die Daten während der Verarbeitung auf den Chips verschlüsselt. Die Nvidia Blackwell B200 ist eine der führenden GPUs von Nvidia für Rechenzentren und eignet sich für umfangreiches KI-Training und -Inferenz. Sie basiert auf Nvidias Blackwell-Architektur , dem Nachfolger von Hopper.

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, wie Apples eigenes Serversystem Private Cloud Compute zum großen Siri-Upgrade passt und mit dem NVIDIA-Ansatz in der Google Cloud passt. In jedem Fall wird Apple die Privatsphäre rund um Siri hervorheben.