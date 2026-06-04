Es ist wenig überraschend, dass Apple wenige Tage vor seiner Worldwide Developers Conference die Werbetrommel für verschiedene Themen rührt. Ein Aspekt, den das Unternehmen zur WWDC Jahr für Jahr herausstellt, ist der Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre. Genau auf diese Themen zielt der jüngste Apple Clip ab.

Apple hat eine neue Werbekampagne gestartet, die Safari und seine Datenschutzfunktionen in den Mittelpunkt stellt. Unter dem Motto „Safari. Ein Browser, der wirklich privat ist“ zeigt ein neuer Werbespot auf humorvolle Weise, wie Daten-Tracker das Surfverhalten von Nutzern verfolgen. Das Ganze wird bildlich dargestellt als Personen, die einem beim Browsen über die Schulter schauen. Neben dem Video setzt Apple auch auf Plakatwerbung in Städten sowie digitale Anzeigen.

Was Safari konkret schützt

Safari bietet eine Reihe eingebauter Datenschutzfunktionen: Das Intelligent Tracking Prevention-System nutzt maschinelles Lernen auf dem Gerät, um Tracker zu blockieren, ohne die normale Funktionalität von Websites zu beeinträchtigen. Der Datenschutz-Report zeigt Nutzern übersichtlich, welche Cross-Site-Tracker aktuell geblockt werden.

Gegen Fingerprinting – bei dem Websites anhand von Geräteeigenschaften wie installierten Schriften und Browser-Konfigurationen ein eindeutiges Profil erstellen – schützt Safari, indem es Geräten gegenüber Trackern möglichst ähnlich erscheinen lässt. Auch bei Browser-Erweiterungen greift Safari durch: Nutzer können den Datenzugriff von Extensions präzise steuern – auf bestimmte Websites, nur für einen Tag oder dauerhaft.

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Der Private-Browsing-Modus von Safari geht zudem weiter als vergleichbare Angebote anderer Browser: Der Link Tracking Protection-Modus entfernt automatisch Tracking-Parameter aus URLs, und private Tabs lassen sich per Face ID oder Touch ID sperren.

Keine neue Strategie – aber ein bewusstes Timing

Die Kampagne reiht sich in eine langjährige Datenschutz-Werbestrategie von Apple ein. Bereits 2020, 2021, 2022 und 2024 hatte Apple ähnliche „Privacy on iPhone“-Spots veröffentlicht – stets mit dem Ziel, den Datenschutz als Kernmerkmal des iPhones und seiner Apps zu positionieren. Das Timing kurz vor der WWDC 2026 ist kaum zufällig: Apple dürfte das Thema Privatsphäre auch auf der Keynote am 8. Juni prominent platzieren.