In regelmäßigen Abständen machen wir euch auf die Neuheiten auf Apple TV aufmerksam. Neben neuen Episoden zu bereits gestarteten Serien, gehen auch regelmäßig neue Original-Filme, -Dokumentationen und weitere Serien an den Start. Dieses Mal hat Apple selbst einen kurzen Clip zu den Neuheiten im Juni veröffentlicht.

Apple TV bewirbt Neuheiten im Juni 2026

Apple TV hat ein 38-Sekunden langes bzw. kurzes Video auf YouTube veröffentlicht, mit dem der Video-Streaming-Dienst fünf Originals bewirbt. Konkret handelt es sich um Sugar, Cape Fear, Widow´s Bay, Star City und Maximum Pleasure Guaranteed.

„Sugar“ ist eine zeitgemäße, einzigartige Neuinterpretation eines der beliebtesten und bedeutendsten Genres der Literatur-, Film- und Fernsehgeschichte: der Privatdetektiv-Geschichte. Der für den Oscar nominierte Colin Farrell spielt die Hauptrolle des John Sugar, eines amerikanischen Privatdetektivs, der dem mysteriösen Verschwinden von Olivia Siegel auf der Spur ist – der geliebten Enkelin des legendären Hollywood-Produzenten Jonathan Siegel. Während Sugar zu klären versucht, was mit Olivia geschehen ist, deckt er zugleich Geheimnisse der Familie Siegel auf – manche davon ganz aktuell, andere schon lange begraben. Staffel 2 startet am 19. Juni 2026.

Inspiriert von der Neuverfilmung aus dem Jahr 1991 unter der Regie von Martin Scorsese und produziert von Steven Spielberg, zieht in Cape Fear ein Sturm über das glücklich verheiratete Anwaltsehepaar Anna (Amy Adams) und Tom Bowden (Patrick Wilson) auf, als Max Cady (Javier Bardem) – jener berüchtigte Mörder, für dessen Inhaftierung sie verantwortlich sind – aus dem Gefängnis entlassen wird; und er sinnt auf Rache. Cape Fear startet am 05. Juni 2026.

„Widow’s Bay“ ist eine malerische Inselstadt, 40 Meilen vor der Küste Neuenglands gelegen. Doch unter der Oberfläche lauert etwas. Bürgermeister Tom Loftis (Matthew Rhys) versucht verzweifelt, seine kriselnde Gemeinde wiederzubeleben. Es gibt kein WLAN, der Mobilfunkempfang ist lückenhaft, und er muss sich mit abergläubischen Einheimischen herumschlagen, die glauben, ihre Insel sei verflucht. Er möchte, dass diese Leute ihn respektieren. Das tun sie jedoch nicht. Sie halten ihn für weichlich und feige. Und das ist er auch. Doch Loftis ist fest entschlossen, eine bessere Zukunft für seinen jugendlichen Sohn aufzubauen und die Insel in ein Touristenziel zu verwandeln. Wie durch ein Wunder gelingt ihm dies: Endlich kommen Touristen. Leider hatten die Einheimischen recht. Nach Jahrzehnten der Ruhe werden die alten Geschichten – die einst zu absurd schienen, um wahr zu sein – plötzlich wieder Wirklichkeit. „Widow’s Bay“ verbindet echten Horror mit einer charaktergetriebenen Komödie. Widow’s Bay ist bereits am 29.04.2026 auf Apple TV gestartet.

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Als kühnes neues Kapitel, inspiriert von dem von der Kritik gefeierten Weltraum-Drama „For All Mankind“, ist „Star City“ ein rasanter, paranoider Thriller, der uns zu jenem entscheidenden Moment in der alternativen Geschichtsschreibung des Wettlaufs ins All zurückführt – als die Sowjetunion als erste Nation einen Menschen auf den Mond brachte. Doch dieses Mal erleben wir die Geschichte hinter dem Eisernen Vorhang: Wir blicken auf das Leben der Kosmonauten, der Ingenieure und der Geheimdienstoffiziere, die im sowjetischen Raumfahrtprogramm unter ihnen agierten – und auf die Risiken, die sie alle eingingen, um die Menschheit voranzubringen. Star City läuft seit dem 29.05.2026 auf Apple TV.

„Maximum Pleasure Guaranteed“ begleitet die frisch geschiedene Mutter Paula (Maslany) auf ihrem Sturz in einen gefährlichen Strudel aus Erpressung, Mord und Jugendfußball. Fest davon überzeugt, Zeugin eines Verbrechens geworden zu sein – während sie sich gleichzeitig durch einen Sorgerechtsstreit und eine Identitätskrise kämpft –, nimmt Paula eigene Ermittlungen auf. Diese könnten nicht nur eine weitreichende Verschwörung aufdecken, sondern zugleich den Schlüssel dazu bereithalten, ihre Familie und ihr eigenes Selbstbild wiederaufzubauen. „Maximum Pleasure Guaranteed“ ist am 20.05.2026 auf Apple TV gestartet.