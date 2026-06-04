Am heutigen Tag erreichen uns gleich zwei Neuigkeiten von DAZN. Der Sport-Streamig-Dienst habt bekannt gegeben, dass er einen neuen Mobile Pass für nur 9,99 Euro pro Monat einführt. Zudem steht FIFA+ für Abonnenten kostenlos zur Verfügung.

DAZN Mobile Pass: spezieller Tarif für unterwegs

Mit dem MObile Pass führt DAZN einen neuen speziellen Tarif für unterwegs sein. Es handelt sich um ein besonders flexibles Einstiegsangebot, das speziell für die Nutzung auf dem Smartphone konzipiert ist. Sollte euch das Angebot auf dem kleinen Bildschirm ausreichen, so könnt ihr für verhältnismäßig „kleines Geld“ auf die DAZN-Inhalte zugreifen.

Der Mobile Pass kostet 9,99 Euro pro Monat, ist monatlich kündbar und richtet sich gezielt an Nutzer, die Sport unterwegs konsumieren möchten. Im Paket enthalten sind unter anderem Live-Sport wie die Bundesliga-Konferenz, internationale Top-Ligen und weitere Wettbewerbe. Der Zugang ist dabei ausschließlich auf Smartphones beschränkt und bietet so ein kompaktes, mobiles Streaming-Erlebnis für Fans jederzeit und überall.

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FIFA+ ab sofort exklusiv auf DAZN verfügbar

Darüberhinaus steht FIFA+ ab sofort exklusiv auf DAZN zur Verfügung. Mit dem Launch werden erstmals sämtliche FIFA-Inhalte gebündelt auf einer zentralen Plattform verfügbar gemacht. FIFA+ auf DAZN wird jährlich rund 8.500 Live-Spiele in ausgewählten Märkten übertragen. Dazu zählen Wettbewerbe aus etwa 100 FIFA-Mitgliedsverbänden, die durch die Integration eine deutlich größere internationale Sichtbarkeit erhalten. Neben Live-Inhalten bietet FIFA+ auf DAZN ein umfangreiches Archiv legendärer Turniere – darunter FIFA World Cup und FIFA Women’s World Cup™. Fans können komplette Spiele, Highlights, ikonische Tore sowie exklusive Perspektiven und historisches Material abrufen