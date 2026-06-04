In den letzten Wochen wurde bereits intensiv darüber spekuliert, in welchen Farben Apple das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max anbieten wird. Viele deutet daraufhin, dass Apple unter anderem auf die Farbe Dunkelkirsche setzt.

iPhone 18 Pro: Gehäuse in Dunkelkirsche, Hellblau und Dunkelgrau durchgesickert

Drei von vier Farboptionen, die Apple angeblich für das kommende iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max plant, sind nun in Form von Bildern von Gehäuseteilen aufgetaucht.

Konkret hat die Fotos der Leaker yeux1222, der in der Vergangenheit bereits regelmäßig zutreffende Apple Leaks geteilt hat, veröffentlicht. In diesem Jahr wird kolportiert, dass Apple für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max eine dunkel-rote Lackierung testet. Dabei könnte es sich um die Farboption Dunkelkirsche handeln. Dunkelkirsche könnte – wie Cosmic Orange beim iPhone 17 Pro – die Farbe sein, die Apple beim Marketingmaterial besonders zum Einsatz bringt.

Zudem plant Apple angeblich auch die Farben Hellblau und Dunkelgrau. Auch die Farbe Silber wurde in der Vergangenheit immer wieder genannt. Allerdings taucht Silber in den heute geleakten iPhone 18 Pro (Max) Gehäusen nicht auf.

Zuletzt tauchten Dummys auf, die ebenfalls vier Farboptionen zeigten. Ein paar wenige Monate müssen wir uns noch gedulden, bis Apple das iPhone 18 Pro (Max) ankündigt. Aktuell rechnen wir im Laufe des Septembers mit einer Keynote.