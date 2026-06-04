Ganz ehrlich? Echte Design-Änderungen erwarten wir in diesem Jahr beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max nicht. Diese Erwartungshaltung wird nun durch ein frisches Gerücht aus Fernost untermauert. Demnach soll das iPhone 18 Pro Max genau so dick oder dünn werden wie das Vorgängermodell.

iPhone 18 Pro Max: So dick soll das Apple Smartphone werden

Glaubt man den Informationen des Leakers Ice Universe, so wird das kommende iPhone 18 Pro Max mit einer Dicke von 8,75mm genau so dick wie das iPhone 17 Pro Max sein. Es wäre nicht untypisch, wenn Apple zwei Jahre am Stück auf das gleiche Grund-Design bei seinen Pro-Modellen setzt und Verbesserungen in erster Linie unter der Haube vornimmt. Zudem könnte Apples Entwicklungsschwerpunkt in diesem Jahr auf dem iPhone Ultra und damit auf dem ersten faltbaren iPhone liegen.

Das aktuelle Gewicht des iPhone 17 Pro Max beträgt 231g. Allein die Tatsache, dass das iPhone 18 Pro Max genau so dick wie sein Vorgänger sein soll, bedeutet nicht, dass auch das Gewicht identisch bleibt. Ein größerer Akku und weitere verbesserte Komponenten könnten dazu führen, dass das kommende Pro Max Modell etwas schwer oder leichter wird. Riesige Unterschiede erwarten wir allerdings nicht.

Aktuell rechnen wir damit, dass Apple das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max gemeinsam mit dem iPhone Ultra im September dieses Jahres ankündigen wird.