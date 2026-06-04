Apple hat einen neuen Werbespot veröffentlicht. Allerdings zielt dieser nicht auf das iPhone, iPad etc. ab, vielmehr bewirbt Apple seinen Beats Pill Lautsprecher. Der Clip ist eine Hommage an die Reality-TV-Show Love Island USA , die diese Woche in die achte Staffel gestartet ist.

Apple bewirbt Beats Pill Lautsprecher

Apple hat den Werbespot „The Pill People Enter The Villa“ veröffentlicht. Auch wenn Apple in dem Clip mit keiner Silbe die Reality Show „Love Island USA“ erwähnt, spielt das Video aufgrund seines Titels eindeutig die die TV-Show an.

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In der Videobeschreibung hießt es

Die „Pill People“ sind in die Villa eingezogen. Wenn du einen ganzen Sommer voller Insel-Dramen im Binge-Modus durchsuchtest, brauchst du eine Akkulaufzeit, die da mithalten kann. Gut, dass die Beats Pill bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit bietet – mehr als genug für jedes Recoupling, jede Challenge und jede Wendung, die der Sommer zu bieten hat.

Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple den aktuellen Beats Pill Lautsprecher auf den Markt gebracht hat? Beats Pill wird in mehreren Farben zum einem Straßenpreis von rund 111 Euro angeboten.

Beats Pill Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit, Wasserabweisend... Der Beats Pill Lautsprecher liefert einen kraftvollen, raumerfüllenden Sound. Der größere...

Mit einer Akuulaufzeit von bis zu 24 Stunden ermöglicht die Beats Pill fast den ganzen Tag...

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