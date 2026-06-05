Freenet hat eine exklusive Aktion aufgelegt, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Ihr erhaltet eine 300GB Allnet-Flat zum Knallerpreis von nur 14,99 Euro statt 49,99 Euro pro Monat. Der Tarif kann monatlich gekündigt werden.
300GB Allnet-Flat zum Knallerpreis (monatlich kündbar)
Freenet hat einen richtig „fetten“ Allnet-Flat-Tarif aufgelegt. Benötigt ihr besonders viel Datenvolumen, so könnte euch die 300GB Allnet-Flat ansprechen. Ebenfalls an Bord sind eine Telefon-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call.
Übersicht
- 300GB 5G-Datenvolumen
- bis zu 50MBit/s
- o2-Netz
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- EU-Roaming
- VoLTE & WLAN Call
- 14,99 Euro pro Monat
- einmaliger Anschlusspreis: 19,99 Euro
Normalerweise kostet der Tarif 49,99 Euro, ihr zahlt jedoch nur 14,99 Euro. Der reduzierte Preis gilt dauerhaft, egal wie lange der Tarif läuft. Dies bedeutet, dass der Tarif nicht nach 24 Monaten teurer wird.
0 Kommentare