Freenet hat eine exklusive Aktion aufgelegt, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Ihr erhaltet eine 300GB Allnet-Flat zum Knallerpreis von nur 14,99 Euro statt 49,99 Euro pro Monat. Der Tarif kann monatlich gekündigt werden.

300GB Allnet-Flat zum Knallerpreis (monatlich kündbar)

Freenet hat einen richtig „fetten“ Allnet-Flat-Tarif aufgelegt. Benötigt ihr besonders viel Datenvolumen, so könnte euch die 300GB Allnet-Flat ansprechen. Ebenfalls an Bord sind eine Telefon-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call.

Übersicht

300GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

14,99 Euro pro Monat

einmaliger Anschlusspreis: 19,99 Euro

Normalerweise kostet der Tarif 49,99 Euro, ihr zahlt jedoch nur 14,99 Euro. Der reduzierte Preis gilt dauerhaft, egal wie lange der Tarif läuft. Dies bedeutet, dass der Tarif nicht nach 24 Monaten teurer wird.

>>> Hier geht es zur 300GB Allnet-Flat bei Freenet <<<