Am kommenden Montag (08. Juni 2026) wird Apple die diesjährige Worldwide Developers Conference mit einer Keynote eröffnen. In Kürze werden erste Medienvertreter und Entwickler auf dem Apple Campus eintreffen. Passenderweise hat Apple das Besucherzentrum des Apple Parks mit neuem Merchandise-Material ausgestattet.

Apple Parkt Besucherzentrum erhält vor der WWDC 2026 neue Merchandise-Artikel

Diejenigen, die den Apple Park im Rahmen der WWDC besuchen bzw. dem Apple Park Campus in den kommenden Wochen einen Besuch abstatten, können sich mit frischem Merchandise eindecken.

Konkret hat Mr. Macintosh Bilder von Sweatshirts mit Rundhalsausschnitt und dem klassischen Apple Garamond-Schriftzug in Regenbogenfarben, Mützen mit einem Apple-Regenbogenlogo sowie Wasserflaschen in Grau und Weiß auf X veröffentlicht. Zur Aufbewahrung der neuen Artikel setzt das Unternehmen offenbar auf neue Warenschubladen.

Im Besucherzentrum des Apple Parks findet ihr Apple-Artikel, die es in keinem anderen Apple Store findet. Dabei handelt es sich in erster Linie um T-Shorts, Sweatshirts, Stifte, Notizbücher und mehr. Neben dem Merchandise könnt ihr in dem Besucherzentrum klassische Apple Produkte, wie z.B. iPhone, iPad, Mac und Co. kaufen. Es agiert somit zusätzlich als ganz normaler Apple Store.

Exclusive new Apple Park Visitor Center #WWDC26 merch drop today!!!🤩 I was first in the store this morning after the overnight reset! Here’s what Apple added: 🌈 Rainbow Apple Logo Hat

🌈 Rainbow Garamond Crewneck

🚰 Apple Stainless Steel Water Bottle pic.twitter.com/joEbAtigjq — Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) June 4, 2026

Apple wird die WWDC 2026 an diesem Montag eröffnen. Die Keynote startet um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Unter anderem wird es einen Ausblick auf iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co. geben.