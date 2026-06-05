Apple ordnet seine Pläne für Brillen und Headsets offenbar neu. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo soll der designierte CEO John Ternus eine größere Kurskorrektur abgesegnet haben, die mehrere geplante Produkte aus dem Programm nimmt.

Zwei Brillen statt sieben Produkte

Laut Kuo soll Ternus die Arbeit an einer zweiten Generation der Vision Pro und an einem leichteren Modell namens Vision Air gestoppt haben. Übrig bleiben sollen damit nur zwei Geräte aus dem Brillen-Bereich. Demnach arbeitet Apple zum einen an einer KI-Brille ohne Display, mit der man gegen Metas Ray-Ban-Modelle antreten will, zum anderen an einer AR-Brille mit eingebautem Display.

Den Schritt hält Kuo für richtig. Aus seiner Sicht ist die Streichung der Vision Pro-Reihe sinnvoll, weil Apple seine Ressourcen auf Brillen mit größerem Marktpotenzial verlagert. Seine eigene Produkt-Roadmap vom Juni 2025 bezeichnet er inzwischen als überholt. Damals listete er noch sieben Geräte aus dem Segment auf.

Die KI-Brille soll 2027 erscheinen. Die AR-Brille mit Display soll frühestens 2029 kommen, weil sie auf sogenannte optische Wellenleiter setzt. Diese Technik kombiniert ein Mini-Display mit Wellenleitern, die das Bild zu den Augen des Trägers führen. Die Gläser bleiben durchsichtig, sodass die eingeblendeten Inhalte über der realen Umgebung zu schweben scheinen.

Ternus übernimmt den Chefposten am 1. September 2026 von Tim Cook, der danach als Executive Chairman im Verwaltungsrat bleibt. Laut Kuo soll Ternus die Brillen-Strategie noch vor dem offiziellen Wechsel umkrempeln. Das würde zeigen, wie stark sein Einfluss auf die Produktplanung jetzt schon ist.