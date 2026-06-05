Seit Ende 2024 ist bekannt, dass Apple die Psychothriller-Serie „Cape Fear“ mit Javier Bardem in Auftrag gegeben hat. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und diese steht auf Apple TV bereit.

Apple TV: „Cape Fear“ ist gestartet

Traditionell blicken wir immer freitags auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits angelaufenen Serien startet heute „Cape Fear“ auf dem Apple Video-Streaming-Portal. Konkret warten ab sofort die ersten beiden Folgen der Serie auf euch. Anschließend geht es wöchentlich – immer freitags – bis zum 31. Juli 2026 mit einer neuen Episode weiter.

Inspiriert von der Neuverfilmung aus dem Jahr 1991 unter der Regie von Scorsese und produziert von Spielberg, zieht ein Sturm auf das glücklich verheiratete Anwaltsehepaar Anna (Adams) und Tom Bowden (Patrick Wilson) zu: Max Cady (Bardem) – jener berüchtigte Mörder, für dessen Inhaftierung sie verantwortlich zeichnen – wird aus dem Gefängnis entlassen. Und er sinnt auf Rache. Der für Golden Globe und Emmy nominierte Patrick Wilson sowie Joe Anders, Lily Collias und Malia Pyles vervollständigen das Ensemble. Zur Riege der Nebendarsteller gehören CCH Pounder, Jamie Hector und Anna Baryshnikov.

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Zur Einstimmung auf die neue Serie, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.