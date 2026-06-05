Kurz vor der WWDC-Keynote am Montag hat Bloombergs Mark Gurman seine Vorschau auf iOS 27 veröffentlicht. Obwohl fast alle von ihm behandelten Funktionen von iOS 27 bereits das eine oder andere Mal in der Gerüchteküche erwähnt wurden, gibt es doch ein paar Details zur neuen Siri, die es wert sind, hervorgehoben zu werden.

Apple stuft die neue Siri intern noch als Beta ein

Apple baut Siri zu einem vollwertigen Chatbot um, mit dem sich Nutzer ähnlich wie mit ChatGPT oder Gemini unterhalten können. Der Assistent steckt tief in den Betriebssystemen. Dazu kommt eine eigene App für längere Gespräche.

Gurman zufolge synchronisiert Apple die Siri-Unterhaltungen über iCloud zwischen den Geräten, wie man es von Konkurrenten wie ChatGPT kennt, die den Verlauf über einzelne Sitzungen hinweg speichern. Den Verlauf können Nutzer automatisch löschen lassen, nach 30 Tagen, nach einem Jahr oder nie. Die Einstellung dazu findet sich wie bei Nachrichten in den Systemeinstellungen.

Intern führt Apple die überarbeitete Siri laut Gurman noch als „Beta“ und „Vorschau“. Das spricht dafür, dass der Assistent zum Start später im Jahr nicht als fertiges Produkt beworben wird. Für manche Nutzer dürfte das ärgerlich sein, schließlich hat Apple die 2024 erstmals gezeigten Apple Intelligence-Funktionen mehrfach verschoben. Ein Blick zurück relativiert das jedoch, denn auch die ursprüngliche Siri trug nach ihrem Debüt 2011 noch zwei Jahre lang den Beta-Zusatz.

Wegen dieses Status hält Gurman es für möglich, dass Apple den Zugang zur neuen Siri zunächst über eine Warteliste regelt und einzelne Funktionen erst nach und nach freischaltet, wenn iOS 27 im September erscheint. So lief es schon vor zwei Jahren beim Start von Apple Intelligence. Welche Siri-Funktionen davon betroffen sein könnten, nennt Gurman nicht.