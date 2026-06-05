Das Marktforschungsunternehmen Omdia hat einen Bericht zur wachsenden Verbreitung von OLED-Displays in Notebooks veröffentlicht. Darin stehen einige neue Angaben zum ersten OLED-MacBook Pro, das Gerüchten zufolge als MacBook Ultra auf den Markt kommen soll.

Marktstart womöglich schon im dritten Quartal 2026

Besonders die Angaben zum Zeitplan überraschen. Omdia schreibt, dass Samsung ab Juli die OLED-Displays für das MacBook Ultra liefern wird und die Geräte im dritten Quartal 2026 erscheinen sollen. Ein Start in diesem Zeitraum würde mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den September hinauslaufen, da Apple wichtige Produkte selten im Juli oder August vorstellt.

Bisher gingen die Erwartungen frühestens von Oktober oder November aus, teils sogar von Anfang 2027. Trifft die Prognose von Omdia zu, dürfte Apple den neuen Mac auf dem iPhone-Event zeigen.

Neben dem Zeitplan nennt der Bericht zwei Bildschirmgrößen für das neue Notebook, nämlich 14,3 und 16,3 Zoll. Das aktuelle MacBook Pro gibt es mit 14,2 und 16,2 Zoll. Die Abweichung lässt sich entweder mit gerundeten Werten erklären oder das Display des MacBook Ultra fällt tatsächlich minimal größer aus.

Laut Jerry Kang, Practice Leader bei Omdia, setzt Apple beim MacBook Pro auf eine hybride OLED-Technik auf Basis von Oxid-TFT und RGB-Tandem-OLED. Die Kombination kommt in dieser Geräteklasse zum ersten Mal zum Einsatz und soll den Stromverbrauch gegenüber LTPO und einfachen RGB-OLEDs senken. Damit könnte das MacBook Ultra trotz dünnerer Bauweise eine Akkulaufzeit auf dem Niveau der heutigen MacBook Pro-Modelle erreichen.