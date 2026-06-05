Nachdem kürzlich neue Apple- bzw. Beats-Kopfhörer in der offiziellen Datenbank der FCC aufgetaucht waren, teaserte Profi-Fußballer Lamine Yamal die bislang unbekannten Beats-Kopfhörer auf Instagram an. Wie es der Zufall will, zeigt Yamal die Kopfhörer in einer weiteren Farbe.

Neue Beats-Kopfhörer: Lamine Yamal zeigt zweite Farboption

Wenige Tage nachdem Lamine Yamal die kommenden Beats-Over-Ear-Kopfhörer in Pink angeteasert hatte, teilte der Fußballstar nun eine Story auf seinem Instagram-Account, in der er eine zweite Farbe für die noch nicht veröffentlichten Kopfhörer enthüllte. Dabei könnte es sich um die Farboption Elfenbein oder Stein handeln.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, wann Beats die neuen Over-Kopfhörer ankündigen wird. Zudem ist nicht klar, ob was es sich für ein Modell Handel. Ist es ein Nachfolger der Beats Studio Pro oder der Beats Solo? Oder ein komplett neues Modell?