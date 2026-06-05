WhatsApp verteilt aktuell für die iPhone-Version des Messengers eine neue Oberfläche für die Chat-Listen. Wer viele eigene Listen angelegt hat, kann künftig selbst entscheiden, welche davon oben sichtbar bleiben und welche in ein eigenes Menü rücken.

Neue Oberfläche für Chat-Listen

Auf Android-Geräten gibt es die neue Listenverwaltung bereits seit Kurzem, auf dem iPhone zieht WhatsApp jetzt nach. Die dafür nötige App-Version 26.21.74 ist nun im App Store erschienen.

Laut WABetaInfo tauchte die Funktion zeitgleich in der Version aus dem App Store und in der TestFlight-Fassung auf, was bei WhatsApp selten der Fall ist. In der Regel erhalten zuerst die Beta-Tester einen Blick auf neue Funktionen. Trotz der Erwähnung in den Release-Notes ist es möglich, dass noch nicht alle Nutzer die überarbeiteten Chat-Listen sehen, da WhatsApp sich bekanntlich bei der Verteilung neuer Features gerne etwas Zeit lässt.

Die Chat-Listen setzen sich aus vorgegebenen Filtern wie Favoriten, Ungelesen, Gruppen und Communitys sowie aus selbst erstellten Listen zusammen, in denen sich bestimmte Chats nach eigenen Vorstellungen bündeln lassen. Bislang standen all diese Einträge in einer waagerechten Leiste am oberen Rand des Chats-Tabs, die bei vielen eigenen Listen schnell unübersichtlich wurde. Mit der neuen Oberfläche legt man fest, welche Listen dort oben bleiben und welche in das zweite Menü unter Filter wandern.

Neu hinzu kommt eine vorgegebene Liste namens Entwürfe. Darin sammeln sich alle Chats, in denen man eine Nachricht angefangen, den Chat dann aber ohne Senden oder Löschen des Textes wieder verlassen hat.